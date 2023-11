Se conocen desde los cinco años. Nacieron y crecieron en Bogotá. Aman la música, hacer canciones y divertirse juntos en el escenario y fuera de este. Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés y los hermanos Simón y Martín Vargas Morales son Morat, un fenómeno musical juvenil que empezó tocando en eventos informales y en bares, y ahora conquista el mundo con su sonido auténtico y letras que llegan al alma.

Casi un año después de su última visita, el cuarteto colombiano de folk-pop vuelve al Perú. Sobre este reencuentro con sus fans peruanos, el desafío de sacar adelante una banda con personalidad propia, la madurez que han adquirido con los años y de sus proyectos artísticos conversamos con Juan Pablo Villamil y Simón Vargas.

“Nunca olvidaré el día que We The Lion abrió nuestro show en Lima (en 2017, en el Parque de la Exposición). Fue, particularmente, hermoso para mí. La banda me gustaba mucho. Tuve la fortuna de conocerla gracias a mi hermana. Ella me mostró sus canciones”, narra Villamil.

Juan Pablo Villamil Cortés, los hermanos Simón y Martín Vargas Morales, y Juan Pablo Isaza Piñeros. (Foto: Amanda Imm)

Uno de los más grandes obstáculos que comúnmente enfrenta una banda en sus inicios es encontrar su propio sonido. Para Morat ello nunca fue un problema. Desde su creación, hace más de 10 años, su prioridad fue mantener un estilo propio, sin sucumbir a modas ni tendencias, y con canciones que transmiten “felicidad y tranquilidad”.

“Nuestro mensaje siempre ha sido inclusivo. Nuestra comunidad es de cariño y amor, independientemente si la canción es de amor o desamor. Nuestro mensaje es un poco más grande que las canciones. Queremos hacer música que dentro de 10 generaciones se siga escuchando, que no sea pasajera”, señala Juan Pablo.

“Me gusta pensar que las canciones son como una compañía que muchas veces uno no está buscando y llega. Buscamos un poco acompañar a la gente en sus distintos momentos. Al mismo tiempo reivindicar el formato de banda. Estoy convencido que los mejores conciertos en vivo los dan las personas que tocan instrumentos. Siento que no hay mejor show en vivo que el de una banda”, asiente Simón tras señalar enfáticamente que una carrera como solista jamás formaría parte de sus planes futuros. “No sería solista así me pagaran 10 veces más por serlo”, asegura.

Convencidos de que su cuarto disco, “Si ayer fuera hoy”, es el más sólido y arriesgado hasta la fecha [tiene colaboraciones con los raperos Duki en el título “París” y con Feid en “Salir con Vida”; además con Juanes en “506″ y con Líderes Sociales en “Las Cometas Siempre Vuelan en agosto”], los integrantes de Morat aseguran que apuestan al futuro, pues no quieren ser una banda volátil ni efímera.

“Es una colaboración disruptiva, como la llamamos nosotros. Queríamos demostrar cómo un rapero se puede montar sobre una banda tranquilamente. Parte de lo chévere de las bandas es que son versátiles. Es genial porque te caben muchas cosas dentro del formato. No hay límites ni tiempos”, sostiene Vargas.

¿De qué forma, Morat les cambió la vida? “De todas las formas imaginables. Soy más feliz. Tengo un espacio para expresarme. Soy diez veces más seguro montado en una tarima que fuera de ella. Eso también me facilita la vida. Estoy demasiado agradecido por eso”, sostiene Juan Pablo. “Esto es como un matrimonio. Si no nos conociésemos de toda la vida, probablemente, no nos aguantaríamos”, añade.

“A los cuatro nos cambió la vida de una manera brutal, en temas de horario y presencia. Cambió nuestro estilo, pero no quiénes somos. “En una industria como esta, tener al lado a los amigos es una gran bendición. Muchas bandas se pelean y se separan. Nosotros no sentimos, ni remotamente cercano, que algo así pueda pasar. Lo más probable es que Morat sea una banda longeva, que a los 60 años sigamos tocando juntos”, destaca Simón.

Los músicos colombianos trabajan actualmente en dos nuevas producciones. Juan Pablo Villamil adelanta que ya terminaron el quinto disco y -prácticamente- también el sexto. “Tenemos un proyecto muy grande y duradero”, subraya.

Morat se presentará este 8 de noviembre en Multiespacio Costa 21. Las entradas están a la venta en Joinnus.

