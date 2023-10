Tras anunciar su único concierto en Europa a principios en 2024, Morat presenta su primera canción en inglés “Someone I Used To Know”, su tercera nueva canción que sigue a “Feo” y “Nunca Volvieron”. Este nuevo tema, el cual marca un hito en su carrera musical, es una colaboración con el cantante James TW.

“Someone I Used To Know” fusiona la perfección de las voces de los artistas, las diferentes lenguas y hasta las baterías con los violines. Vale resaltar que esta colaboración se dio luego que James TW asista a un concierto de la banda. Un día después se reunieron y compusieron este el mencionado tema.

Morat describen esta colaboración como más que una experiencia musical, pues destacan la amistad y el momento compartido con Jame durante la creación de la canción. Por su parte, el cantautor calificó el tema como “una combinación perfecta de sus estilos musicales”.

Cabe mencionar que “Someone I Used To Know” habla sobre el miedo y la inseguridad que se siente al iniciar una nueva relación, temiendo que la ilusión se ve perjudicada por las experiencias pasadas con alguien “a quien solías conocer” y que ya no está presente.

¿CUÁNDO INICIA LA TERCERA GIRA AMERICANA DE MORAT?

El cuartero anunció que su tercera gira americana contará con 16 fechas en Estados Unidos durante enero y febrero de 2024. Esto se da luego de su gira mundial “Si ayer fuera hoy”, la cual llevó a la banda a importantes ciudades de todo el mundo.