A Claudia Zevallos le dijeron que sus sueños eran imposibles de cumplir, que no los persiga, que ni siquiera lo intente. Le dijeron que ser actriz en un mercado tan competitivo como el estadounidense era una utopía para los latinos, sobre todo para los peruanos. Le dijeron que pare, pero ella continuó hasta alcanzar sus ideales. Actualmente la vemos compartir roles con el actor Barkhad Abdi y Major Dodson en “El milagro de Tyson”, película que se encuentra en el Top 10 de títulos más vistos en Netflix. Es peruana y para dejar en claro que ama de sobremanera el Perú intercedió para que la bandera blanquirroja aparezca en una de las escenas del largometraje.

El drama dirigido por Kim Bass y protagonizado por Major Dodson cuenta la historia de un chico con autismo que se esfuerza por convertirse en un campeón de maratón, teniendo como principal objetivo volver a conectar con su padre. La película se encuentra actualmente en stream

“Interpreto a Fernández, una profesora peruana de español que juega un papel importante en la vida de Tyson. Me convierto en un gran apoyo para él, luego de que decide cambiar su vida participando en una maratón, gracias a los consejos que recibe del personaje de Barkhad Abdi”, destaca la actriz arequipeña.

_¿Cómo construiste a la profesora Fernández?

Cuando creo un personaje busco y aprendo lo más que pueda, y cuando fui aprendiendo más sobre el autismo pude ver cosas de mi pasado que ocurrieron en mi casa. Entendí por qué mis abuelitos, quienes me criaron, tenían un trato especial con mi tía Lulú, la mayor de las hermanas de mi mamá que nunca se casó ni tuvo hijos y fue como mi segunda mamá. Siempre decían que ella hacía las cosas de diferente manera y nos pedían que la entendamos. Por eso este personaje fue para mí como un regalo de Dios.

Claudia Zevallos se mudó a vivir a Estados Unidos para perseguir sus sueños de ser actriz.

_¿Tu tía estaba dentro del espectro autista?

Así es, recién ahí pude entender por qué mis abuelitos le tenían tanta paciencia, por qué, incluso, rompían algunas reglas en las que ellos se mantenían muy firmes. Este personaje me permitió conocer a mi tía mucho más, aún después de fallecida. También a Major Dodson, el actor que interpreta a Tyson, pues es autista en la vida real. Un chico lindo y carismático.

_¿Encontraste algún obstáculo en este proceso?

La intolerancia de algunas personas hacia este grupo, que en realidad no deberíamos llamarles grupo. No me parece justo que no se les dé las mismas oportunidades que tú y yo tenemos, o que se les vea de forma diferente solo porque se demoran un poco más en aprender algo.

_¿Cómo llegaste a esta producción?

Kim Bass, el director de la película con quien ya había trabajado en “Day of Days”, me platicó sobre este personaje. Me dijo que para acceder al papel tenía que pasar una prueba con el productor ejecutivo. Así lo hice y quedé junto a grandes actores. Me emocioné mucho cuando supe que Barkhad Abdi formaba parte del elenco. Es un hombre sumamente caballeroso, profesional, generoso.... Reno Wilson, con quien ya había trabajado, también es una persona increíble. Aprendí un montón de todos.

_¿Cómo lograste ingresar a este mercado tan competitivo?

Estaba trabajando en un restaurante como mesera cuando una amiga me llama para decirme que necesitan una asistente, y que debo presentarme a las 3:00 p.m. en Los Ángeles. Cambié de turno en mi trabajo para poder ir a la entrevista con este señor, que resultó ser Harry Abraham Castillo, director de programación de Telemundo y un regalo de Dios para mí. Fue como un padrino, un tío querido. Me dijo que tenía que perfeccionar mi inglés, olvidarme de las telenovelas y rodearme de personas que solo hablen ese idioma si quería entrar a ese mercado. También estudié actuación en Beverly Hills Playhouse y me entrenó René Pereyra, un artista que ha dado muchos talleres para Televisa.

_¿Llegaste a “Day of Days” a través de una audición?

Fue algo del destino. Mi primera audición fue pésima, de hecho no me llamaron, pero aprendí mucho. Cuando salí del lugar no pude ocultar lo terrible que me sentía y parece que la directora de casting y la productora se dieron cuenta de que salí con el alma partida, pues registraron mi nombre en sus archivos y luego me contactaron para “Day of Days”. Ese fue el día más feliz de mi vida porque iba a trabajar con Tom Skerritt (”Combate”, “The Good Wife”), aunque tuve miedo, estaba emocionada, no podía dormir. Lloré mucho porque fue un sueño cumplido.

Claudia Zevallos protagonizó “Day of Days” con Tom Skerritt.

_¿Qué representa para ti, como peruana, haber logrado este sueño?

Me emociona muchísimo y siento una responsabilidad muy grande porque los peruanos estamos viviendo momentos difíciles tanto económicos, sociales, como políticos. Amo al Perú, por eso pedí que la bandera peruana aparezca en “El milagro de Tyson”, en el aula de la profesora Fernández. A todos les digo que nunca se den por vencidos y no hagan caso cuando alguien les diga que no van a poder porque eso viene de gente negativa y mala, no tiene que ver con nosotros.

Escena de "El milagro de Tyson" con la actriz peruana Claudia Zevallos y el actor estadounidense Major Dodson.

-¿Alguna vez alguien te dijo que no vas a poder?

Diez mil, cien mil, un millón de veces me dijeron que no siga. Hasta mi propia tía me dijo que no iba a poder; pero le demostré que estaba equivocada y que todo el esfuerzo que mis abuelitos hicieron por mí rindió buenos frutos. Me siento súper suertuda de formar parte de este elenco y orgullosa de lo que estoy logrando.

_¿Cómo llegas a Estados Unidos?

Desde chiquita mi abuelito siempre me empujó a que viniera para aprender inglés. Mis tías vivían aquí, no iba a estar sola. Siempre iba y venía, y recién hace diez años decidí quedarme a vivir aquí para perseguir mis sueños de ser actriz.

_¿Tienes planes para actuar en Perú?

Me gustaría mucho trabajar en el Perú con un director y actores peruanos, y para mí, como pasa con Tyson, no hay nada imposible. Espero lograrlo pronto. También sueño con crear una fundación en honor a mi tía, que fue como una madre para mí. Tengo varios proyectos, estoy atravesando por una etapa muy bonita.

Claudia Zevallos interpreta a una profesora de español peruana en la película estadounidense "El milagro de Tayson".