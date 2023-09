Las historias de migración en el cine son tan diversas como el proceso mismo de migrar. Hay relatos desgarradores con finales tristes, los hay con elementos de romance y están las historias de superación. “A millones de kilómetros”, la nueva película de Prime Video tiene un poco de todo eso. Inspirada en la vida real de José Hernández, la trama comienza con su viaje desde México a los Estados Unidos para trabajar junto a su familia como campesinos en la ciudad de California. Todavía niño, José debe pasar largas horas en el campo y luego tratar de no quedarse dormido en clases, donde sus problemas con el idioma inglés parecen ser superados por un talento que una profesora no tarda en notar: las matemáticas. Así, José empieza a soñar en llegar a las estrellas y los maíces que recolecta en los campos toman forma de cohetes.

Alejandra Márquez, cineasta mexicana conocida internacionalmente por su trabajo en la cinta “Las niñas bien” (2018), usa muchas figuras de la imaginación infantil de José para construir el universo visual de su película. “Creo que el cine es sobre absorber sensaciones y luego encontrar los símbolos perfectos para comunicar eso que sentiste, es un artefacto que te permite construir significado a partir de símbolos y la historia de José se puede resumir en ese símbolo de un niño que juega con un cohete de maíz”, explica la directora durante una conversación por Zoom con Saltar Intro de “El Comercio”.

Escena de "A Million Miles Away". / Daniel Daza

Un niño que soñaba en grande

Cuando se es niño, las vacaciones de verano son sinónimo de alegría y diversión. Para José, la llegada del verano significaba el inicio de la época que más odiaba del año: porque se enfrentaba a la dura realidad de tener que trabajar 7 días a la semana recolectando frutas y verduras en el campo. Normalmente, era algo que tenía que balancear con sus estudios, pero si se trataba de la escuela, sus padres hacían lo posible para liberarlo de otras cargas.

De izquierda a derecha: José Hernández a los 7 años. Al lado, escena de la película "A millones de kilómetros".

José recuerda que su padre tenía una frase que le repetía a él y a sus hermanos mayores: “Si ustedes no estudian, están viviendo su futuro, no habrá otra cosa para ustedes que el campo”. Pero no siempre fue fácil para la familia poder ayudarlos a que se dediquen a lo académico. Las constantes mudanzas para que sus papás pudieran trabajar en diferentes cosechas, hacían que José no tuviera buenas notas. Es más, no fue hasta los 12 años cuando empezó a hablar con mayor fluidez el inglés. Esto ocurrió gracias a que una maestra, que vio potencial en el niño, decidió reunirse con sus padres a recordarles que un árbol no da buenos frutos, a menos que eche raíces en un solo lugar.

Dos años antes, en 1972, el pequeño José había quedado impactado al ver en televisión los reportes sobre el Apollo 17, la última misión en la que los humanos llegaron a la luna. Y eso hizo que comenzara alimentar el sueño de algún día el también salir al espacio.

Retrato de un luchador

En la cinta, el actor Michael Peña es el responsable de interpretar a José Hernández en su versión adulta: cuando ha logrado superar las penurias del colegio para graduarse de ingeniero en la universidad y no logra sacarse de la cabeza el deseo de aplicar al programa espacial de la NASA. Para Hernández la elección del protagonista no pudo ser más acertada: “No fue difícil para Michael entender mi historia, porque también es méxico-americano. Viene del área de Chicago y su familia también es migrante. Creo que él se identificó mucho con todo lo que pasó a mí”, nos dijo el verdadero José a través de una conexión por Zoom al recordar las entrevistas que tuvo con el artista para resolver sus dudas de cara a la construcción del personaje.

“Tuvimos reuniones virtuales, porque el proceso fue durante el tiempo de la pandemia y en esas reuniones él me hacía preguntas, me pedía detalles para poder proyectarlos en la película. Pero yo creo que él entendía todo y simplemente quería proyectar sensaciones de lo que pasó. Tuve la suerte de visitar el set y ver con mis propios ojos cómo se estaba desarrollando todo y le doy mis respetos a Alejandra por su labor como directora: es difícil condensar toda una vida entera en dos horas y ella lo ha hecho súper bien”, destaca el astronauta, que también grabó un cameo para una de las escenas finales del filme.

José Hernández y su madre en el día de su graduación como ingeniero en la University of the Pacific. Luego obtendría el grado de master en la U.C. Santa Barbara.

“A millones de kilómetros” logra su mejor ritmo cuando nos cuenta cómo José Hernández pasa de ser un ingeniero a un astronauta. Vemos cómo lo rechazan 11 veces y empieza un ejercicio de perseverancia con escenas que evocan a un “Rocky” o un “En busca de la felicidad”. Pero ya dentro de la NASA, la lucha por ser tomado en serio es igual de compleja, más cuando no hay muchas personas con las que se pueda identificar.

“Hay muy pocas personas de color como astronautas en la NASA”, destaca Hernández al recordar que, durante sus primeros meses en el programa espacial, conoció a Kalpana Chawla, una astronauta india que tuvo un final trágico, pero que le sirvió de inspiración en los momentos más críticos de su proceso.

Kalpana Chawla murió en el 2003 en el accidente de la Misión STS-107 Columbia. / NASA

“Ella me confesó que se sentía rara al estar en ese ambiente y que le dio gusto que yo estuviera allí, porque deberíamos ser más. Me contó de sus esfuerzos, porque estar allí cuesta, y siempre me recordaba que si me seleccionaron era porque era capaz, que tenía que cambiar mi chip para reconocer mis capacidades”, nos contó el astronauta sobre su colega, quien aparece en la película personificada por la actriz Sarayu Blue.

Kalpana Chawla falleció en 2003 cuando, por una falla técnica, el transbordador espacial Columbia se desintegró apenas 16 minutos antes del aterrizaje en tierra firme. Este suceso tuvo un impacto fuerte en José Hernández y sus colegas. “Yo me puse muy contento cuando la seleccionaron para ir al espacio. Ya te puedes imaginar lo que fue cuando ocurrió el accidente, fue algo muy muy triste y nos afectó bastante a todos nosotros. Pero como un tributo a ella, seguí adelante. No creo que a ella le hubiera gustado que yo ya me rajara. Más bien, en honor a ella, continué”, nos dijo Hernández en la conexión por Zoom.

Tributo a los orígenes

En la película, además de los padres de José y una maestra de escuela, la esposa de José Hernández, interpretada por Rosa Salazar, tiene un gran peso en la trama. La edad promedio para que una persona ingrese al programa espacial de la NASA es de 34 años, José ya había sido rechazado 6 veces cuando había superado por mucho esa edad. Fue su esposa quien al verlo a punto de rendirse le dijo: “Que sea la NASA la que te descalifique, no lo hagas tú mismo antes de intentar”.

El verdadero José Hernández en una misión de la NASA.

Escena de Rosa Salazar y Michael Peña en "A Million Miles Away". / Daniel Daza

Fue así que a los 41 años y en su intento número 12, a José le dijeron que sí. La película desarrolla muy bien todos los pasos que debió seguir el mexicano para lograr su meta y entrega varios mensajes que el protagonista espera que calen hondo en los espectadores.

“Creo que un mensaje muy bonito de la película es que se vale soñar en grande. Me gustaría que nuestra gente, nuestros migrantes, vean que sí se puede salir adelante, a pesar de lo que uno deja en su país. Y me gustaría también que mi historia sea un mensaje para los padres, para que creen un buen ambiente para sus hijos”, expresa el astronauta, que reconoce que sin ese ánimo familiar no habría logrado conquistar su sueño.

Para la cineasta Alejandra Márquez, además, hay otro mensaje trascendental: que nadie debería avergonzarse de sus orígenes. “Al contrario, deberíamos apreciarlos”, enfatiza la cineasta, que puso especial detalle en un ‘score’ lleno de temas que rinden tributo a la cultura mexicana y a la mistura que se ha producido con la migración a los Estados Unidos.

“No hay ningún trabajo que sea humillante o que no permita generar un conocimiento y una ética. Eso le pasó a José, que empezó su vida como campesino. Para mí es muy importante enfatizar que hay que honrar nuestros orígenes y no buscar afuera, porque lo que necesitamos está dentro de nosotros. El mundo nos hace creer que siempre algo nos falta, pero en realidad lo tienes todo dentro de ti. Nada más tienes que buscarlo y ejercitarlo para poder hacer lo que quieres”, sentencia.