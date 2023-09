En una entrevista del 2004 el showman Conan O’Brien conversa con Danny Masterson, entonces una de las promesas de Hollywood. Las entrevistas en los late night están cargadas de humor, necesario para que el espectador, primero, no se duerma y, segundo, para que no cambie de canal. Todo es una performance, pero al mismo tiempo no lo es; hay verdades en estas farsas. Y como se graban frente a una audiencia, no hay ensayo en las entrevistas; puede pasar cualquier cosa. Eso fue justo lo que ocurrió y que, al conocerse que Masterson pasará los próximos 30 años de su vida en la cárcel, ofrece otra dimensión a sus palabras.

Se creía intocable

O’Brien le preguntó a Masterson sobre su acento de Long Island, algo que no tan notorio para los no angloparlantes pero que en Estados Unidos sí lo es. El actor le responde relajado que es algo que va y viene, que no puede controlarlo. Entonces, en el programa, Masterson dijo las siguientes palabras como si uno de sus amigos lo imitara con el mentado acento: “Hola, soy Danny Masterson, ¿te gustaría tocarme las bolas?” La audiencia ríe y Conan, ante lo insólito, escarba por más.

O’Brien: ¿Por qué le pides a la gente que haga eso? ¡Esa es la pregunta más importante! [La audiencia ríe más.]

Masterson: O sea, tienes qué. ¿Me entiendes?

O’Brien: He oído de ti. [Más risas] Y te atraparán pronto, sé que lo harán.

Masterson: Lo harán.

Danny Masterson sentenced to 30 years to life for raping 2 women….Conan knew pic.twitter.com/KEE596oqdl — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 7, 2023

Trece años después, en 2017, sus palabras se transformaron en una profecía autocumplida cuando People informó que la Policía de Los Ángeles abrió investigación a Masterson por los cargos de violación presentados por tres mujeres, quienes aseguran que los hechos ocurrieron a inicios de la década del 2000, en el domicilio del actor, quien por ese entonces estaba en la cumbre de su popularidad por la serie “That 70s Show”. El reporte indica también que Masterson pertenece a la Iglesia de la Cienciología, un dato que no es gratuito y que tendría relevancia en el resto del caso.

Masterson desestimó las acusaciones y anunció que entablaría procesos legales por difamación. Cuando una cuarta víctima hizo pública una acusación similar, el actor enfrentó la primera consecuencia de sus acciones. Para este entonces él era recurrente en películas y series, incluso su amigo Ashton Kutcher le dio trabajo en “The Ranch” de Netflix. Al conocerse las acusaciones la producción de esa serie lo separó, “borrándolo del guion” en el era uno de los personajes principales. Cuando la filmación de la serie se retomó en 2018 su personaje, Rooster, había “muerto” en un accidente de motocicleta. El cuerpo del personaje nunca fue encontrado, lo cual dejó la puerta abierta a un potencial retorno. Era como si los creadores esperaran que todo se aclare y que Masterson no resulte ser lo que decían sus acusadoras.

A inicios del 2023 Kutcher se pronunció por primera vez del caso de Masterson. En entrevista con Esquire, Kutcher lo describió como una especie de guardián de los actores más jóvenes en la época de “That 70s Show”, un hermano mayor que los mantenía alejados de drogas y problemas. En la entrevista el actor dijo esperar que su amigo “sea encontrado inocente de los cargos levantados contra él”. En mayo de ese año Masterson fue hallado culpable en dos de las tres acusaciones de violación. En junio, fue ingresado a una unidad de “segregación administrativa” de la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles, una sección apartada de la población general para su propia seguridad. Allí esperó su sentencia, la cual llegó el jueves último: “entre treinta años y cadena perpetua”. Si tiene buena conducta, podrá pedir libertad condicional luego de esos 30 años.

“Señor Masterson, usted no es la víctima aquí. Sus acciones hace 20 años se robaron la voz y elección de otra persona. Sus acciones hace 20 años fueron criminales y ese es el por qué usted está aquí”, le dijo la jueza Charlaine Olmedo en la lectura de sentencia. Por su parte, una de las víctimas dijo que reparar el daño que el actor le hizo tomará “toda una vida de terapias”.

El actor Danny Masterson, durante el primer juicio por violación que enfrentó. Foto: AFP

Credo y momento

Al inicio del texto mencionamos a la Cienciología, credo que profesan Masterson y otros famosos de Hollywood. De acuerdo a Los Angeles Times, la organización defiende con pasión a sus miembros y evita que se aireen potenciales controversias que ocurran entre sus miembros. Peor la organización no pudo evitar que las víctimas la mencionaran en una audiencia del 2021.

Una de las víctimas indicó que en 2001 un funcionario de la iglesia le dijo que firmara un documento donde indicaba “tomar responsabilidad” por la violación. Otra mujer en cambio dice que un abogado del culto llegó a su casa, donde la amenazó con la expulsión si iba a las autoridades. En ambos casos, la Cienciología tienen un rol activo para proteger a ciertos miembros. La jueza declaró entonces que era claro que el acoso mencionado explica por qué se tardaron tantos años en poner a Masterson ante la justicia.

Las acusaciones al actor surgieron en la época donde surgió el movimiento “Me Too”, donde mujeres de diversos sectores de la sociedad empezaron a hablar públicamente de los abusos sufridos usualmente por hombres. También en 2017 se revelaron las acusaciones de violación contra el productor hollywoodense Harvey Weinstein, quien a la fecha lleva dos sentencias judiciales por un total de 39 años de cárcel.