El reconocido cantante y exvocalista de The Smiths regresa a Perú después de cinco años para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. El concierto se llevará a cabo el jueves 14 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Aunque esta no es la primera vez que visita Lima, Morrissey ofrecerá una destacada presentación interpretando lo mejor de su repertorio en solitario, así como algunas canciones icónicas de The Smiths.

El exvocalista de The Smiths anunció su gira internacional que incluye presentaciones en diversos países de Latinoamérica. (Foto: Instagram)

¿Cuántas veces vino al Perú?

El reconocido artista británico, de 64 años de edad, regresa por quinta vez al país para ofrecer un concierto en Lima. Desde el año 2012 hasta su última presentación en el 2018, ha brindado diferentes espectáculos en la ciudad. Después de un período de retiro y tras la pandemia, el cantante celebrará sus 40 años de carrera en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Se espera que en este evento interprete los mayores éxitos de su discografía en solitario, así como algunas canciones emblemáticas de su etapa en The Smiths.

Morrissey en Somos Primera visita de Steven Morrissey a Lima, en el Jockey Club, el año 2013. 1 / 5 Morrissey en Somos Los vendedores peruanos ofertan souvenires de Morrissey, en una de sus visitas al Perú. 2 / 5 Morrissey en Somos Morrissey ha venido cuatro veces al país pero solo se ha presentado en tres oportunidades. En una de ellas debió cancelar un concierto por enfermedad. 3 / 5 Morrissey en Somos Así fue la llegada de Morrissey en su segunda visita a Lima, la vez del concierto que fue cancelado. 4 / 5 Morrissey en Somos Morrissey en Lima se ha presentado siempre ante un público entregado. 5 / 5

Concierto de Morrissey en el 2012

Morrissey hizo su primera visita a Perú el 14 de marzo de 2012, según la empresa promotora peruana Five Music y el sitio web no oficial del cantante, “True to you”. El concierto tuvo lugar en el Jockey Club y presentó una selección de su repertorio en solitario, tras 24 años de carrera musical. Antes de su actuación en Lima, el artista también visitó Chile, donde ofreció dos conciertos, incluyendo uno en el Festival Viña del Mar.

Morrissey durante su primera presentación en el Perú (2012)

Concierto de Morrissey en el 2013

En su segunda visita a Perú, el cantante británico tuvo que cancelar sus dos conciertos y posponer sus presentaciones de julio y agosto en América Latina. Esto se debió a una “severa intoxicación alimentaria” que sufrió en Perú, según un comunicado de prensa emitido por la productora Colors. Posteriormente, en una entrevista con Somos, el artista reveló que la causa de su intoxicación fue un tomate.

Llegada de Morrissey al Perú en el 2013, año en que tuvo que cancelar su concierto

Concierto de Morrissey en el 2015

Después del incidente ocurrido el sábado 19 de diciembre, Morrissey realizó su primer concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Posteriormente, emprendió una gira para promocionar su último álbum “World Peace is None of Your Business”. Sin embargo, al igual que en su primera presentación en Lima, se espera que en esta ocasión también repase lo mejor de toda su discografía en solitario.

Morrissey en el 19 de noviembre del 2015 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición

Concierto de Morrissey en el 2018

Después de 3 años, el artista regresó al Anfiteatro del Parque de la Exposición el 27 de noviembre como parte de su gira sudamericana para promocionar su último álbum, titulado “Low in High School”.

Morrisey en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 27 de noviembre del 2018

Concierto de Morrissey en el 2023

Después de una espera de 5 años, el cantante regresa al Perú por quinta vez como parte de su gira por Sudamérica, en la cual celebrará sus 40 años de trayectoria artística. El Anfiteatro del Parque de la Exposición será el lugar elegido para este evento, marcando así la tercera vez que se presenta en dicho escenario.