VMAs 2019: "You Need to Calm Dow" de Taylor Swift se impuso como Video del año

Taylor Swift era una de las favoritas de los MTV Video Music Awards 2019 con 10 nominaciones, y no fue la decepción. Entre los varios trofeos que se llevó la noche del lunes, destacó el de Video del año por su tema "You Need to Calm Dow", el cual forma parte de su última producción "Lover".

Al recibir el premio, la cantante estadounidense precisó que este premio es elegido por votación de los fans, por lo que no dudó en agradecerles por el apoyo incondicional.

►MTV VMAS 2019: lista completa de ganadores

►MTV Video Music Awards 2019: todos los looks de la alfombra roja

"Este video es una petición porque todos somos iguales ante la ley. Quiero agradecer porque tenemos 5 millones de firmas, es de decir 5 veces más de la petición de la Casa Blanca", comentó la intérprete.

Hay que recordar que con "You Need to Calm Dow", Taylor Swift critica la homofobia y otras expresiones discriminatorias.

| Taylor Swift ahora se une a Beyoncé, Rihanna, Eminem y Kendrick Lamar como los únicos artistas en ganar el 'Video del año' en los #VMAs DOS VECES!

Ella lo había ganado por "Bad Blood" en 2015



CONGRATS @taylorswift13 @taylornation13 #VMAs #TaylorOnVMAs pic.twitter.com/OeiCU52gRV — Taylor Argentina (@TayUpdatesARG) August 27, 2019

Por ello, la cantante se refirió a la petición que le hizo al gobierno para fomentar la igualdad y la protección a las diversas comunidades.

Y si bien el mensaje del video estar orientado a estos aspectos, lo que más llamó la atención fue la presencia de Katy Perry, lo que confirmó que ambas artistas dejaron en el pasado sus rencillas.

Hay que recordar que durante varios años, Taylor Swift y Katy Perry vivieron una especie de guerra que inició con el supuesto “robo” de elencos de bailes.