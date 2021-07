Conforme a los criterios de Saber más

Nicole Favre siempre tuvo claro que quería una frase representativa para sus canciones. Pero cuando comenzó a grabar sus primeros covers allá por el 2017 lo primero que se le vino a la mente fue la frase que Nicky Jam repetía casi como un eslogan. Medio en broma, la artista tomó prestada la expresión del reggatonero y la adaptó en un ‘Nicky, Nicky, Nicky Fav’ que un día, por consejo de su amigo, el productor musical Chino Sabogal, decidió dejar de lado para empezar a encontrar su propio grito de guerra. En el estudio nació “Y te lo digo yo”, cinco palabras que ahora, además de ser el sello de todas sus canciones, componen el título que lleva su disco debut y que resume su principal objetivo en la música: tener identidad.

“Queríamos que ‘Y te lo digo yo’ sea una completa carta de presentación, algo que diga: este es mi proyecto, este es mi sonido, esta soy yo, bienvenidos a mi mundo”, explica la artista sobre ese deseo de personalizar su primer álbum que la llevó incluso a decidir no contar con las hoy muy frecuentes colaboraciones musicales. “Como todo es muy personal en el disco, no hay colaboraciones, pero eso no quiere decir que no estén en camino”, aclara.

El disco, compuesto por diez temas, sintetiza la exploración que Favre empezó años atrás como artista independiente y que la llevó a tomar elementos del R&B y el pop anglosajón para sumarles su latinidad y peruanidad con toques de lo que ella llama afropop y letras como “Tengo el acento de muy peruana y la piel latinoamericana” en el tema “Es así”, que da inicio al álbum.

Favre asegura: “todo en mi disco tiene un propósito, cada tema está en el orden que está por algo. Otra característica de mi proyecto es que trato de traer esos sonidos anglo, que no veo en muchos artistas latinos, para hacer un R&B pero en español”.

Por esa razón una de las composiciones que más valora en su carrera es “Papacito”, el segundo track de “Y te lo digo yo”, que ha venido ganando popularidad en YouTube con un video oficial en el que participa el ‘tiktoker’ español Samuel López. “Con ‘Papacito’ yo empiezo a probar con los sonidos anglo en mi música. Esa canción la escribí entre el 2018/2019, cuando estaba en plena búsqueda de mi sonido, y fue una de las primeras canciones que me sonó a algo diferente, pero con esas referencias de R&B. Sentí que era un buen primer paso. Me gustó tanto la canción que me la guardé para sacarla cuando mi proyecto fuera más grande, para cuando Ariana Grande quisiera hacerle un remix. Pero la disquera me dijo que uno no se hace grande guardando canciones buenas”, relata Favre.

El secreto está en la voz

Y así como Ariana Grande, Nicole Favre también presenta especial cuidado a la producción vocal de sus canciones, que se han vuelto un sello distintivo de sus grabaciones que ofrecen muchos detalles para los oídos más atentos.

“Para mí la producción vocal es lo más importante de todo, me paso horas, días y semanas grabando la voz en mi estudio, prefiero hacerlo sola. Hay un par de canciones en el disco que grabé en un estudio en México, pero me siento más cómoda grabando sola y aquí, porque soy muy selectiva. Me encanta que quede todo perfecto y si no me gusta la frase, grabo todo de nuevo hasta que me salga”, cuenta la joven cantante que por esa razón decidió armar en su casa su propio estudio de grabación.

“En la pandemia, cuando comenzaron a normalizarse un poco las cosas, armé mi estudio. Llevaba tiempo queriendo hacerlo cuando era artista independiente. Yo siempre me grababa en casa, pero se escuchaba desde el perro de la vecina hasta el niño llorando. Ahora tengo paneles de sonido y un micro grabo todas mis canciones”, explica Favre, que también decidió incluir en su estudio una serie de luces LED que le permiten visualizar los colores de cada canción. “Cuando grabo un tema, veo un color”, afirma sobre ese proceso creativo que la ha llevado también ha lanzar videos performance para algunos temas del álbum con los colores que ella siente distinguen a cada tema: verde para “Vudú”, amarillo para “Olvidarte”, y así sucesivamente.

La cantante destaca que la exploración musical es parte de su ADN, pero tiene claro que solo llegará a donde quiere imponiendo su propio estilo, sin seguir tendencias.

“Todos estos años de independiente he estado tratando de construir mi propio sonido. Me dicen que haga más urbano, y es un género que me encanta, tengo algunas canciones de urbano grabadas, hay un par en el disco que tiene un sonido con ese ritmo, pero yo quiero hacer algo diferente porque cuando miro hacía arriba, a los artistas que han sobresalido, una Taylor Swift, un Justin Bieber o un Elvis Presley, todos destacan por su huella y originalidad. A eso yo apunto, a tener mi propio sonido”, afirma Favre, que, a la par de hacerse de un nombre como cantante, quiere seguir desarrollando su faceta como compositora, colaborando con otros artistas, como recientemente ocurrió con el venezolano Lasso, a quien ayudó a crear algunos elementos del tema “Ladrones”.

“Esta canción salió de forma muy graciosa. Lasso, que es mi amigo, me pidió que grabe la voz de un tema que quería mostrarle a Danna Paola para que lo canten a dúo. De favor se la grabo, pero me gustó tanto la canción que le empecé a agregar cosas. Después de dos meses me dijo que Danna había grabado todo como lo hice y que me iban a dar un porcentaje por eso”, recuerda Favre, cuya creatividad, además de augurarle un prometedor futuro, la ha llevado a preparar una sorpresa para sus fans con este álbum.

“Solo puedo decir que este disco no termina aquí, digamos que hay como una segunda parte”, cuenta, dejando para la sorpresa lo que vendrá.

El disco “Y te lo digo yo” está disponible en todas las plataformas digitales. En su canal de YouTube, Favre irá lanzando semanalmente nuevo videos performance para algunos temas del álbum.

