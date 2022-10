Nikki Mackliff es una de las nuevas voces de la música ecuatoriana y será parte de las artistas elegidas para subirse al escenario del estadio Alberto Spencer en el Festival Heat 2022.

La cantante de 25 años se encuentra promocionando “Deseo”, un EP que marca una nueva etapa en su carera, una en la que ya no se preocupa por las cifras que harán sus lanzamientos.

“Me considero artista de pop, me ha encantado transitar por otras propuestas musicales como el urbano, pero ahora volví a mis raíces porque estoy trabajando en un proyecto muy personal, mi nuevo disco, un EP de 6 canciones en el que no he querido preocuparme de qué va a pegar o qué me va a dar números, sino qué va a causar impacto en mí”, contó a “El Comercio”.

Su nuevo material, del que ya se pueden escuchar los temas “Un poco más” y “No vuelvas más”, está influenciado por artistas como Avril Lavigne, Paramore y Pink, aunque la guayaquileña también reconoce al argentino Paulo Londra y a los baladistas Jesse & Joy y Ha*Ash como inspiraciones musicales.

Finalmente, la artista dijo estar pronta a visitar el Perú con su música. “Antes de que se acabe el año voy al Perú”, prometió.