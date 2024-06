La agrupación femenina Área 7, de las hermanas Diana y Fátima Foronda, cumple 24 años de trayectoria y lo celebran de una forma especial pocos días después del estreno de “Mártires”, tema con el que salen de su zona de confort y experimentan con nuevos géneros como el trap y rap core.

Desde sus inicios en 1999, la banda de las hermanas Foronda se caracterizó por navegar entre el grunge y el nu metal, luego decidieron darle una chance al punk rock y crearon una comunidad diversa que fue creciendo con ellas.

“Mártires”, canción compuesta por Diana y Fátima Foronda, está bajo la producción de Lando beat maker y el reconocido productor Percy Flores.

“Estamos agradecidas por la acogida que tiene esta canción. Fátima tuvo la iniciativa de experimentar con el trap ya que como banda no nos ponemos limitaciones y creo que es lo correcto, fluir, evolucionar, experimentar sin miedo ya que la música es libertad de expresión en todos sus ángulos”, dijo Diana Foronda, voz principal del grupo.

El videoclip de ‘Mártires’ fue grabado en Lima (Perú) y en Buenos Aires (Argentina), país que viene apoyando a la banda constantemente.

“Argentina es una máquina cultural. Me aseguro de viajar a Buenos Aires todos los años porque allí me encuentro como persona y músico. Esta canción también es para ellos que no la están pasando bien, pero aun así cobran fuerzas, se unen y hacen industria. Las radios por internet, blogs, webs y disqueras independientes nos han apoyado mucho, incluso, no sabían que había una banda de chicas en Perú”, afirma Foronda.

De esta manera, indicó que el nuevo single de Área 7 ‘Mártires’ está disponible en todas las plataformas digitales de música. La formación actual de la banda es Diana Foronda (voz), Fátima Foronda (guitarra), Katia Villavicencio (Guitarra) y Daniela Silva (batería).

