La banda femenina de rock Área 7, con 23 años de trayectoria, anunció el lanzamiento de su nueva canción “Héroes”, que marca el regreso de la agrupación nacional. El sencillo llega acompañado de un potente videoclip grabado en el cementerio Presbítero Maestro.

“Héroes” es una es una mezcla de novedosos ritmos y beats combinados con una intensa distorsión dando vida a un sonido nuevo que la banda nos trae luego de haber grabado con destacados productores del circuito trap y nu metal.

“La canción es pequeña, pero es muy poderosa tanto en ritmo como en letra, a mí me encanta. Un día Fátima me comentó que quería experimentar con trap, pero no estaba muy segura de hacerlo. Finalmente pensé en que salir de esta caja en la que nos metemos sin arriesgar es aburrido, dejé el miedo de lado y empezó el proyecto”, contó Diana Foronda, voz y líder de la banda.

En el beat de la canción participó “Lando” sonidista de Blackstar Records y la post producción estuvo a cargo de Percy Flores, conocido productor multifacético.

“Para mí el trap tiene mucha actitud y sabía que iba a funcionar, ya era hora de un cambio. Llevé a Diana al estudio, fue gracioso ver como salía de su zona de confort, pero todas lo hicimos super bien a pesar de estar acostumbradas a nuestro mega amplificador y super guitarra. Aprendí que un beat puede tener la misma fuerza y actitud por eso estoy más que feliz con el resultado”, señaló Fátima Foronda, guitarrista de Área 7.

Sobre el videoclip grabado en el cementerio Presbítero Maestro, Diana Foronda indicó que fue un sueño cumplido. Se hizo el rodaje durante una mañana completa. La grabación y fotografía estuvo a cargo de Gabriela Aranda. La edición y post producción estuvo a cargo de Diana Foronda, quien edita todos los videos de la banda hasta la fecha.

El director peruano Francisco Lombardi fue invitado para ser parte a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización estadounidense que promueve la industria del cine en el mundo y misma que realiza la premiación de los Oscar. (Fuente: América TV)