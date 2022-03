Conforme a los criterios de Saber más

Antes de tomar un avión y cruzar el charco -como suelen decir en su tierra natal-, Pablo López buscó en sus archivos una foto de su infancia y la compartió en sus redes sociales. Para él conocer otros países con su música lo hace ponerse en “el traje de niño” y precisamente con la ilusión de un pequeño llegó a Colombia, la primera parada del que planea ser un intercambio más continúo con América Latina.

Aunque no tiene nada confirmado todavía, cuando conversamos con el cantautor en su visita a Bogotá, contó que tiene lazos muy fuertes con el Perú. “Tengo una relación especial con el país, por una cuestión personal de la que ya les contaré cuando esté por allí, pero tengo muchas ganas de ir. Hay muchas más cosas de las que pueden pensar que me unen al Perú. Además, me han hablado muy bien y estoy loco por estar allá”, dijo el artista que en 2023 cumplirá 10 años desde el lanzamiento de su primer álbum.

Pablo López. (Foto: El Comercio)

La carrera de López arrancó en “Operación Triunfo”, un reality de talentos que, aunque con varias polémicas de por medio, ha sido el escaparate de algunos de los más conocidos cantantes españoles de la última década: desde David Bisbal hasta Aitana y, por supuesto, López, quien además logró algo inusual para los ex ‘triunfitos’; ganarse el respeto de sus críticos con canciones que apelan a los sentimientos y a su virtuosismo en el piano más que a fórmulas que le garanticen un hit.

A la izquierda, Pablo López en su época de "OT". A la derecha, en la actualidad, como uno de los músicos más escuchados de España. (Foto: Universal Music)

“Yo sigo siendo un creyente absoluto, acérrimo y casi casi fundamentalista de las canciones. Cualquier canción está por encima de los estilos”, dice el artista que, sobre sus composiciones, dice encontrar la inspiración en experiencias propias, aunque en el proceso se alimenta de muchos elementos más. “Siempre pienso que el chispazo de una canción proviene de algo vivido, que se pinta como con carboncillo en un lienzo para después ponerle los colores, que no tiene por qué ser exactamente como fueron”, explica López que pone como ejemplo lo que le ocurrió con “El patio”, una desgarradora balada que se convirtió en uno de sus primeros éxitos como compositor.

“El lienzo para esa canción me lo puso una imagen que ahora mismo, por desgracia, vuelve a estar en actualidad”, dice el cantante en referencia a la fotografía “Un baño en Gaza”, de Wissam Nassar, en la que un padre baña a su hija y sobrina, quienes mantienen la alegría a pesar de la adversidad, luego de los bombardeos en la Franja de Gaza, en 2015. “No quiero decir que ‘El patio’ vaya de eso, pero sí es verdad que a mí me dio mucho miedo apagar al niño por mi propia guerra, si se me permite la analogía”, añade el cantante sobre una etapa en la que le costó encontrarse en medio del éxito que vivía con su carrera musical. “Yo creo que el niño estaba por allí, haciendo lo que siempre había soñado, pero estaba encarcelado, encadenado, estaba haciendo una trata de músico”, dice el artista sobre una etapa que ahora se ve lejana, pues nada más este viaje le ha demostrado lo mucho que ha crecido como persona.

Fotografía de Wissam Nassar que inspiró tema de Pablo López.

“Yo creo que si algo me ha enseñado todo este tiempo que hemos tenido que seguir un orden establecido, casi marcial en cuanto a los tiempos, es a tener paciencia. Antes de viajar me dije: ‘te vas a ir a Bogotá, a Colombia, no te pongas a investigar lo que vas a hacer, dónde vas a estar, simplemente disfruta, intenta respirar un poquito’. Y hasta ahora me ha salido muy bien”, sentencia López.

Pablo López. (Foto: Universal Music Group)

EL DATO

Pablo López se presentó el 26 de febrero en Bogotá, Colombia, como parte del concierto de Juanes en el Movistar Arena. El español acaba de confirmar cuatro fechas en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla (México).

Pablo López canta "El Patio" en Bogotá. (Fuente: El Comercio)

