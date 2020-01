Cuando David Bisbal canta, crea historias apasionantes. Era adolescente y trabajaba en el vivero municipal de Almería cuando la dueña del lugar luego de oírle entonar algunas melodías, le recomendó presentarse al cásting de la orquesta Expresiones, donde su esposo era productor. Lo que vino después en la carrera del músico español es una sucesión de sueños y anhelos cumplidos. “En tus planes”, su séptimo álbum de estudio, es su entrega más reciente y generosa.

El nuevo trabajo de Bisbal reúne trece temas que incluyen colaboraciones como “Bésame” con Juan Magán, “A Partir de hoy” con Sebastián Yatra, “Abriré la puerta” con Alejandro Fernández y “Perdón” con Greeicy Rendon. Se presentará en una gira que comenzará el 15 de mayo del 2020 en Barcelona y cuyo título, además de ser el de una de las canciones, es una dedicatoria a la gente que sigue su música.

“Se trata de un disco variopinto, más orgánico, no se utilizó tanto electrónico y eso nos permitió más instrumentación. Es un disco donde he recopilado todas las peticiones de la gente, todo lo que quieren de mí en torno a mis canciones. Hay cuatro temas que ya han sonado, pero también hay nuevos temas donde expongo lo que mis seguidores me han pedido. Va a ser un disco que voy a disfrutar mucho, precisamente por su colorido", destaca el artista español.

En “Abriré la puerta”, tema que grabó con Alejandro Fernández, resaltan las voces de ambos artistas. Fue grabado con guitarrón y guitarra mexicana. “He disfrutado muchísimo grabar esa balada, tiene un sentido regional muy mexicano, a partir de instrumentos de cuerda”, refiere David Bisbal.

“Sabrás” es una de las entregas más personales del séptimo disco de estudio de Bisbal. Compuesta por Mercedes Mígel Carpio, más conocida como Vega, está dedicada a Matteo, el pequeño hijo del artista almeriense.

Con dieciocho años en la música y más de sesenta discos de platino que lo han convertido en un importante referente de la música en español, Bisbal ha evolucionado. Del adolescente inexperto que empezaba en el arte con muchos sueños e ilusiones, queda muy poco.

"Siempre trato de aprender algo nuevo y exploro mi voz para siempre tener una versión renovada de mí, pues todos los sueños se pueden alcanzar, pero trabajando duro”, refiere el músico de 40 años, para quien los premios no son relevantes ni mueven su carrera.

“Mi mayor premio es poder hacer un concierto y poder ver a la gente cantando mis canciones. No pido más”, finaliza.