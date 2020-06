Aunque sus padres son chilenos, Paloma Castillo nació y creció en Nueva York y fue en las calles de la agitada ciudad que, poco a poco, su nombre artístico fue tomando forma. Cuando transitaba por las calles, quienes la veían le gritaban desde lejos “Mami” haciendo que ella ardiera de rabia por dentro. “Era algo que me molestaba de chica pero quise adoptarla como una forma de empoderamiento personal. Así que nunca más me podrá molestar si alguien me llama así porque se ha convertido en mi nombre”, señala Paloma en conversación con este Diario.

Ser latina en la ciudad que nunca duerme ha dejado una importante marca en ella. Le ha permitido conocer de cerca la discriminación así como el sentido de comunidad que los migrantes han creado en dicho lugar. Ella asegura que esto la ha fortalecido para sobrellevar los diversos ataques y comentarios subidos de tono que recibe constantemente a través de las redes. Con exitosos temas como “No te enamores”, “Not Steady”, “Fingías”, “Don’t talk about me”, entre otros su nombre se ha vuelto cada vez más popular en todo el continente, incluyendo a los angloparlantes.

Una gran sorpresa

La rebeldía que Paloma Mami ha sido clave para su carrera, aunque al inicio parecía que era algo que no la llevaría por buen camino. “Mi madre nos criaba a mi hermana y a mí, pero no podía soportar el hecho de que me escapara de la escuela y demás. Así que me mandó a Chile con mis abuelos pensando que sería un buen castigo”. Pero el castigo no resultó pues Paloma se encontró con un país donde la movida urbana estaba en auge y presentaba a nuevos artistas que la inspiraron a crear su propia música.

Las redes sociales se volvieron en uno de sus mejores aliados, ahí iba publicando sus canciones e iba llamando la atención de nuevos oyentes a medida que iba compartiendo más material con el paso del tiempo. “El concierto de Loolapalooza fue un momento importante. Pocos esperaban que pudiera brillar con solo tres canciones propias, pero sucedió”, recuerda la cantante. A partir de ese momento solo quedaba seguir creciendo artísticamente al punto de combinar sus alborotadas letras con videos musicales llenos de color y ritmo que acumulan millones de vistas en YouTube.

Los nuevos retos

La aparición de “Goteo” no solo ha llamado la atención por la voz de Paloma sino también por la animación que se ha usado en su videoclip. La cantante recuerda que la idea apareció desde la primera vez que tuvo oportunidad de escuchar el tema. “Me imaginé algo de acción, donde apareciera peleando dentro de un videojuego o un superhéroe con poderes. Con todas estas ideas locas fuimos armando el video y salió muy genial”, asegura.

Con más de 7 millones de reproducciones, “Goteo” no deja de sumar vistas gracias al atractivo diseño empleado donde se muestra a Paloma Mami como un personaje de videojuego japonés donde entre batallas y música presenta admirables gráficos. Pero el éxito no hace más que alimentar la mente de la cantante chilena-estadounidense pues asegura que durante el periodo de cuarentena no solo ha seguido compartiendo nuevos temas sino que también ha compuesto muchos otros. “Soy feliz con el hecho de poder grabar dentro de casa, pienso en algo, le doy forma e inmediatamente lo registro. Estos días han sido de gran producción y espero mantener ese ritmo”, señala.

Su carrera es musical todavía es joven y muchos esperan que siga brillando a pesar de que varios planes se han visto detenidos. “Mi meta más grande ahora es terminar este disco que vengo armando con cariño y que está dedicada a todos aquellos que quieren escuchar algo nuevo”, dice asegurando que seguiremos escuchando de ella en los próximos meses.