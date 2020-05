Más de 9 mil kilómetros separan España de Perú, sin que eso sea impedimento para que el artista europeo cale con fuerza en un público ajeno a sus costumbres pero con un particular gusto por el sonido aflamencado de sus representantes. Los realitys de talentos han sido mediadores de este vínculo, lanzando al estrellato a talentos como David Bisbal y, de manera reciente, a nuevos rostros como Aitana. En menos de tres años, esta última ha conseguido una nominación al Latin Grammy y diez discos de oro con una fórmula diferente a sus antecesores.

Seis años habían pasado desde la última temporada de Operación Triunfo (OT), cuando se anunció el regreso del programa en una novena entrega durante el 2017. Jóvenes de 18 a 30 años se someterían a una ardua preparación para salir ganadores de una carrera artística con grandes proyecciones. El alcance de este formato ─que ya va por su onceava edición en España─ se replicó en más de 30 países alrededor del mundo y el éxito de su retorno a la pantalla estaba asegurado.

Por aquel entonces, Aitana era la más joven de los concursantes y había conseguido entrar al reality luego de dos intentos fallidos por su minoría de edad. Tras meses de ensayos y presentaciones, la barcelonesa quedó en segundo lugar de la temporada más vista de la franquicia y firmó para Universal Music, estrenando su sencillo debut “Teléfono”. Para el 2018, la cantante española se había convertido en la artista más escuchada de su región.

TRAMPOLÍN A LA FAMA

Tal y como sucedió con las cantantes Amaia y Ana Guerra, el paso de Aitana por el reality de talentos fue su gran impulso y, de no ser por él, el camino hubiera sido otro. “Operación Triunfo hizo que la gente me conociera nacionalmente y un poco internacionalmente también. Yo siempre voy a estar súper agradecida. No sé qué hubiera pasado si no entraba, eso nunca se sabe. Se puede especular sobre ello, pero nunca lo puedes saber con certeza”, reflexiona en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, de OT ya queda muy poco. A casi tres años de salir subcampeona del programa, el nombre de Aitana resuena con mayor fuerza en Latinoamérica, gracias a sus colaboraciones con David Bisbal, Morat, Cali y el Dandee, y recientemente Reik. ¿Si ya es hora de decir “soy un artista”? Ella lo duda. “Eso nunca acabas de creértelo del todo. No sé si llegaré nunca a decírmelo a mí misma. Simplemente, quiero disfrutar con lo que hago y ya está”, dice la joven de 20 años.

JUVENTUD CON SUERTE

Cada vez son más los artistas que empiezan su carrera a corta edad. Lejos de lo convencional de ir a la universidad o salir de fiesta, el estudio de grabación y el escenario se vuelven la primera escuela. Y aunque esto pueda considerarse peligroso para su desarrollo, Aitana lo ve como una bendición. “Para mí es muy bonito empezar desde tan joven a trabajar de lo que más me gusta que es la música, pero sí es verdad que, ser tan pública para ciertas cosas, te quita un poco de privacidad”, cuenta.

La certeza de haber elegido el camino correcto es el verdadero respaldo de la intérprete ante los obstáculos de la industria y, aunque aún le queda mucho por recorrer, ella reconoce haber crecido en el camino. “Desde que salí de la academia hace casi tres años, sí que he cambiado mucho. No he cambiado como persona, pero lo importante es madurar. No puedes ser siempre la niña de 18 años, porque no tendría ningún sentido”, asegura.

Aitana consiguió 10 discos de oro en menos de 3 años. (Foto: Difusión)

PRODUCTIVIDAD EN CASA

La cuarentena debido a la pandemia del coronavirus ha alejado a Aitana de los conciertos y la interacción física con sus seguidores. Pero, como al mal tiempo buena cara, la cantante aleja sus preocupaciones por la coyuntura con actividades que la relajan. “Antes viajaba de un lado para el otro sin tener muy claro dónde estaba mi casa; ahora puedo leer, componer, hacer ejercicio ─aunque tampoco es que esté haciendo muchísimo ejercicio, pero poder puedo (risas)─, puedo también dibujar y hacer cosas que antes no encontraba el momento y tiempo de hacerlas”, señala.

Entre esas actividades, también se encuentran las musicales. Luego de estrenar el videoclip casero “Si tú la quieres” junto a David Bisbal a inicios de abril, Aitana lanzó este viernes “Enemigos” al lado de Reik. Acompañada de un video animado de superhéroes, esta última canción habla de las relaciones que nunca finalizan, a pesar de ser la única salida. “Lo típico de tu amiga que te pide consejos y tú se los das, pero aún así ella hace lo que quiere y llega un momento que dices: ‘no me pidas más consejos porque al final haces siempre lo que quieres y vas a caer en el mismo error’”, precisa.

No obstante, no solo de sencillos se trata. Siguiendo la tendencia de estrenar discos durante la cuarentena, Aitana alista su segundo álbum para finales de este año; el cual ya está terminado e incluye canciones inéditas compuestas durante el aislamiento social. “Es un disco muy diferente, desde luego. Es un nuevo género en el que me he adentrado de lleno y me ha encantado. Tengo ganas de que lo veáis, pero para eso todavía quedan muchas canciones de por medio”, asegura.

Por el momento y anticipando el estreno del álbum, Aitana anhela ampliar su alcance musical y llegar a nuevos países en los que empieza a aumentar su popularidad; entre ellos, nuestro país. “Tengo muchas ganas de ir a Perú, sobre todo para conocer el país; pero también para conocer la gastronomía, porque me han hablado mucho de Perú en cuanto a comida y en cuanto a personas que son absolutamente bondadosas, buenas y generosas”, dice. Una vez finalizada esta tormenta, esperemos que así sea.





