Passenger: Una guitarra para cultivar el sueño del folk pop

Muchos suelen confundir el título de su más grande éxito musical con la canción principal de una película de Disney: de "Let Her Go" a "Let It Go" –de la cinta animada "Frozen"– hay unas letras de diferencia que se prestan al despiste. El autor de "Let Her Go" es Mike Rosenberg, más conocido como Passenger, cultor del folk pop que llegará por primera vez a nuestra capital para ofrecer un concierto este martes 12 de marzo en el auditorio del colegio Santa Úrsula.

► Ultra, la banda peruana de "arena rock" presenta su primer disco

► Música con estilo: la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad



Su canción –cuya letra narra la nostalgia y las consecuencias de no valorar a la pareja que tenía al lado– acumula más de 2 mil millones de reproducciones en YouTube. De hecho, "Let Her Go" es un tema que cambió el rumbo de su carrera en el 2012. Desde entonces, el cantautor inglés no ha logrado otro récord similar. Este es un suceso que le resulta algo extraño a Rosenberg. El artista comenta a El Comercio por teléfono: "Si solo tienes una canción realmente grande, a veces la gente puede darle una especie de luz negativa. Para ser honesto, nunca esperé tener una canción así. Estoy feliz y agradecido de haberlo hecho. Este tema me abrió muchas puertas e hizo que la gente se introdujera en el resto de mi música. Nunca pensé que con Passenger haría tantas cosas maravillosas y llegaría a lugares increíbles. Cualquier cosa que suceda a partir de ahora es una ventaja o bonus para mí".

Aunque el intérprete confiesa que, a veces, le ha "avergonzado" el hecho de tener un solo hit musical, a sus 34 años y con más de diez álbumes publicados se siente más seguro de sus habilidades de composición. Él explica: "Creo que mi escritura ha cambiado mucho. Cuando era joven solía escribir sobre las personas que conocía y contaba historias específicas. Siento que se ha vuelto mucho más amplio en los últimos años. Tal vez tenga algo que ver con envejecer y ver el mundo de una manera diferente".

Empatía sonora

Hay artistas que miden su éxito según la cantidad de visitas y de "me gusta" que pueden alcanzar sus videos. Para Passenger, más bien, el enfoque está en conectar de manera profunda con los oyentes. Él afirma: "Todos juzgan el éxito de manera diferente. Algunas personas necesitan estar frente a millones de personas para sentirse validadas, otras no. Siento que si mi música está realmente conectada con la gente, eso es lo que realmente importa. Habiendo dicho eso, por supuesto, entusiasma saber que estás llegando a muchos".

Luego se le consulta: ¿No crees que el estar pendiente de si tu canción supera el millón de visitas, interrumpe el verdadero proceso de creación y composición? Passenger responde: "Sí, puede ser peligroso. Creo que la clave es asegurarse de que siempre estés haciendo música de la que estés realmente orgulloso y no solo de lo que crees que va a ser popular. De esa manera, más allá de si tiene éxito o no, uno puede alejarse de la canción sin problemas […] En algunas ocasiones he abordado temas políticos en mis temas, pero la mayoría de las veces quiero que mi música sea un escape de todo eso".

Actualmente, el cantautor se encuentra en plena gira con Ed Sheeran, en la que lo acompaña como telonero de sus conciertos. Passenger habla de él con admiración: "Somos amigos desde hace más de 10 años y ha sido maravilloso verlo crecer. Aunque nuestra música es bastante diferente, hay grandes similitudes y una colaboración en una canción sería divertida".

DATO

Lugar: Auditorio del colegio Santa Úrsula.

Dirección: Av. Santo Toribio 143, San Isidro.

Fecha y hora: martes 12 de marzo, 9 p.m.

Entradas: Teleticket.