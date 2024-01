Sus integrantes, Guillermo Bussinger (voz), Álex arellano (1era guitarra) y Fernando Chávez (bajo) responden a esta y otras interrogantes.

Con la voz de Guillermo Bussinger, la agrupación del rockero nacional debutó oficialmente el 18 de octubre del 2014 en el concierto en su honor, denominado Cuando piensas en volver, en el Estadio Nacional, ante 50 mil personas.

“Cuando Pedro me propone cantar en su lugar porque se retiraba de los escenarios, inicialmente, me pareció una idea loca. Sin embargo, poco a poco fue tomando forma, hasta que se concretó”, recuerda Bussinger.

La formación actual de Pedro Suárez-Vértiz La Banda, tiene a Guillermo (voz), Álex Arellano (1era guitarra), Fernando Chávez (bajo), José carlos velásquez (teclado) y André Moral (batería).

“De hecho, cuando acepto la propuesta, pienso en cómo la gente reaccionará. Me preparé para todo, pero sorprendentemente, desde el primer día recibí mucho apoyo de los fans de Pedro. Esperé mucho más hate. Creo que todos entendieron que era su banda y que él participaba en esto de la forma que podía, porque dejó de cantar, pero nunca de hacer música”, destaca Guillermo tras aclarar que asumió el proyecto con gran responsabilidad.

“Mi reto fue ponerme en sus zapatos, con mucho respeto. No fue fácil. En octubre cumplimos diez años, y lo que más me satisface es que nos fue bien por él y para él”, aclara.

Cuando Suárez Vértiz creó esta agrupación, no buscó un cantante con su color de voz o un imitador. A través de un post explicó que su objetivo primordial fue presentar una propuesta innovadora para que su música perdure, pero, sobre todo, suene más moderna.

“Pedro pudo poner a alguien de ‘Yo soy’ a cantar sus temas, pero lo que él quería era una banda con personalidad propia”, refiere Fernando, el bajista de la agrupación. “Pedro creó La Banda para que su música no muera en vivo. Ese siempre fue su deseo”, añade el guitarrista Álex Arellano.

Álex Arellano (1era guitarra) Guillermo Bussinger (voz) y Fernando Chávez, integrantes de Pedro Suárez La Banda. ( (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Tras el fallecimiento del querido músico a los 54 años, el pasado 28 de diciembre, la agrupación quedó bajo el liderazgo de Cynthia Martínez, esposa de Pedro, y de su manager, Robelo Calderón. Ambos decidieron que la banda que le permitió al cantante peruano trabajar con su música hasta el final de sus días, debía continuar. Este 26 de enero se presentarán en el Teatro Municipal.

“Con la partida de Pedro, no supe qué pasaría con la banda, pero su esposa y su manager nos dijeron que seguirá su rumbo normal. Pedro no hubiese querido que paremos. Es más, siento que esta etapa viene con fuerza, más potente. Haremos una gira por Estados Unidos, que se postergó por la pandemia. Y otra por Europa. Y pese a que el rock no está de moda, gente de todas las edades escucha sus canciones. Es increíble lo que está pasando”, destaca Guillermo.

“Con la partida de Pedro, todo el mundo siente que quedó algo pendiente entre él y su público. En cada concierto trataremos de saldar ese tema inconcluso”, añade Álex. “Cada concierto será un homenaje. No sé qué pasará en el escenario. No sé si podré terminar de cantar sin quebrarme. Fueron dos semanas duras. Hay mucho sentimiento de por medio”, añade Bussinger.

Pese a estar alejado de los escenarios, Suárez Vértiz siguió viviendo de su música y mantuvo extrema cercanía con su público a través de sus redes sociales e innumerables post que, en algunos casos, generaron controversia. Compuso el tema central de Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y sacó adelante, el musical “Cuéntame”, en el Parque de la Exposición. En el 2017 lanzó con su banda una canción inédita “Siempre aquí en mi piel” y, recientemente, su single “Amor yo te perdí la fe” (2023) con Inteligencia Artificial.

“Nos daba las indicaciones a través de WhatsApp. Nos enviaba audios, proponía algunas cosas y nosotros le enviábamos nuestros comentarios. A él eso lo mantenía activo y vivo musicalmente. Tras su partida quedaron varias canciones pendientes que seguiremos trabajando. Las iremos soltando poco a poco. La mejor forma de recordarlo es escuchando y tocando su música, Eso hacemos. Eso quiso Pedro”, subraya Bussinger.

