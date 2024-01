En vida, el guitarrista peruano Óscar Avilés nunca pudo grabar un disco junto a su hijo Ramón. A diez años del fallecimiento del músico criollo, conocido también como la Primera Guitarra del Perú, su hijo unió su voz a la de su padre gracias a la inteligencia artificial, creando “Avilés: esencia del criollismo”, un nuevo álbum de música criolla que rescata temas clásicos de diversos compositores y lo que él denomina como “la esencia” del género que caracteriza el estilo de los Avilés.

Esta nueva producción llega en el centenario del natalicio de Óscar Avilés, además del aniversario 489 de la ciudad de Lima. “Esta temporada me hace recordar la época de gloria de los boleros y de mi padre, días donde las canciones animaban la ciudad capital”, menciona Ramón Avilés en una entrevista con El Comercio.

El bolerista Ramón Avilés junto a sus padres Lucy Valverde y Óscar Avilés

Ramón Avilés

El legado de Óscar Avilés recae en los cientos de compositores e intérpretes que en vida conocieron al maestro que acompañó a otros grandes artistas de la música criolla, pero también en su propia familia. Ejemplo de ello es Ramón Avilés, quien a lo largo de su carrera destacó como el conocido Bolerista de América y continúa hasta estos días componiendo temas y difundiendo el trabajo de su padre.

Su carrera despegó en la década de 1960, cuando su talento capturó la atención de Sono-Radio, un sello discográfico clave en la promoción de la música peruana. Fue aquí donde Ramón Avilés comenzó a dar forma a su estilo único, que fusionaba la tradición de la música criolla con influencias contemporáneas, una mezcla que no fue ninguna coincidencia.

“Yo era criollo, pero cambié mi estilo por los boleros, algo por lo que se me reconoce y recuerda hasta hoy. Lo hice porque una vez toqué un bolero en un hotel y un empresario se me acercó y dijo: ‘¿Por qué no tocas boleros en el teatro que queda por aquí?’. Le dije con respeto: ‘No señor, yo soy criollo’, entonces me dijo: ‘Si no me cantas un bolero no te pago’. Así comenzó la carrera de El Bolerista de América”, cuenta Avilés hijo.

Óscar Avilés compartió el mismo gusto por la música criolla que su padre. Su hijo, Ramón Avilés, también heredó su fascinación por ese género musical. / OMAR ALVA CASTILLO

Hasta hoy, su voz mantiene la capacidad de transmitir emociones profundas, la “esencia”, como llama al sentimiento que se encuentra dentro de cada canción. Los éxitos que lo respaldan son temas como “Resignación”, “Cabellitos de mi madre” o el recordado “¿Dónde estás Yolanda?”, que tanto le gusta cantar dentro y fuera de los escenarios.

“Ese tema fue compuesto por Manuel ‘El Zorro’ Jiménez Fernández, pero había un problema: él era de IEMPSA, la competencia de mi sello discográfico. Pero me la dio a mí porque los boleristas con los que trabajaba no le daban bola. Entonces yo la canté y pegó muy fuerte en la radio. Recuerdo que me dijo que lo llamó el gerente de la empresa y le gritó: ‘¡¿Cómo es posible que se lo dieras a la competencia?!’. Él solo respondió con un simple: ‘Aquí nadie la quería tocar’. Él era un maestro”, cuenta el bolerista.

Ramón Avilés y Óscar Avilés compartieron escenario junto y cantaron temas a dúo, pero nunca grabaron un disco

Avilés vs Avilés

Durante el periodo de mayor apogeo de los boleros, el sello discográfico Sono-Radio, al que pertenecía Ramón Avilés, se encontraba en competencia directa con empresas como El Virrey, MAG y las recordadas Odeón del Perú e IEMPSA. Esta última era la empresa a la que pertenecía su padre, Óscar Avilés, con quien competía musicalmente.

“Ese fue uno de los motivos por los que no conseguimos grabar en el mismo estudio. Éramos competencia directa, pero eso no impedía que nos presentáramos juntos como padre e hijo porque crecí escuchando sus canciones. Por eso fue muy difícil escoger qué canciones entrarían [en ‘Avilés: esencia del criollismo’]. Era imposible decirle que no a alguna canción del repertorio de mi padre, pero tuvimos que hacerlo”, cuenta el cantante.

Una viva imagen de estas colaboraciones en vida es la recordada serenata que le dedicó Ramón Avilés a su padre en el programa de música criolla conducido por la cantante peruana Cecilia Barraza, “Mediodía Criollo”, además de otras colaboraciones que se presentaron en ese programa donde tocaron temas como “Carmen” o “Alma mía”.

Colaboración póstuma

Realizado en Rincón Studios y con el apoyo del Ministerio de Cultura, este álbum es un homenaje al legado de Óscar Avilés y a compositores peruanos como Felipe Pinglo Alva, Pedro Miguel Arrese, Augusto Polo Campos y Luis Abelardo Núñez. Incluye temas como “Engañada”, “Limeño soy”, “Alma mía”, “Amelia”, “Lima de antaño”, “La flor del café” y otros clásicos de la música peruana que Avilés interpretó a lo largo de su carrera artística.

“Una vez grabé un vals con mi padre en un homenaje que me hicieron en el canal 7, eso tuvo un gran valor sentimental y paternal para mí poder hacer eso con él. Con esa idea en mente, buscamos replicar esa sensación en este nuevo álbum”, explica Ramón Avilés, quien mantuvo como base para estas nuevas interpretaciones la introducción de guitarra frecuente en los temas de su padre. “Esa era la idea primaria y la recreamos con Víctor Reyes, el hombre que las realizaba junto a mi padre por más de 50 años”, añade.

Esta nueva producción ya se encuentra disponible en las distintas plataformas y cuenta con una selección de temas clásicos del vals criollo al mejor estilo del dúo Avilés. “Este era un anhelo mío; no lo conseguí cuando él estaba vivo, pero ahora, gracias a la tecnología, podemos cantar juntos. Nunca con la intención de superarlo, porque él es el gran Óscar Avilés y yo soy su mayor fan”, concluye.