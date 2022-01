Conforme a los criterios de Saber más

Una pasión incontrolable por la música obligaba al niño Óscar Avilés a desafiar la voluntad paterna y esconderse en el armario de su casa para tocar la guitarra. El instrumento maldito, a decir de su progenitor, lo distraía de los estudios. Pero la música lo era todo y ahí estaba el pequeño, doblado y tocando bajito en el clóset, hasta que lo descubrieron. Su padre quedó conmovido y, a sugerencia de amigos, reculó: le terminó pagando clases en el Conservatorio y con maestros de guitarra. El resto, como se dice en estos casos, es historia.

Al igual que don Óscar, “la Primera Guitarra del Perú”, su hija Lucy Avilés y su nieta Pamela Bouanchi han debido enfrentar sus propios retos, que no han hecho sino confirmar la persistencia de su vocación para el arte. El mundo se cayó en el 2020, pero ambas no dejaron de pelear, tanto Lucy en el canto como Pamela en la danza y las coreografías. En el 2019, por ejemplo, abrieron una productora y ya tenían algunas presentaciones confirmadas cuando la cuarentena acabó con sus planes inmediatos.

Inició su carrera musical a la edad de 15 años, como cajonero del dúo de hermanos "La Limeñita y Ascoy". En 1942, con el grupo de cuerdas Núñez, Arteaga y Avilés gana el concurso radial organizado el diario "La Noche", a raíz del cual se le comenzó a llamar "La Primera Guitarra del Perú"

Como lo habría hecho Óscar, solo quedaba insistir. A Lucy, que tiene una destacada carrera de décadas como cantante, le tocó sortear el contratiempo tecnológico de los shows virtuales, a los que eventualmente se tuvo que acostumbrar. “Te choca no escuchar el aplauso, que para un artista significa tanto. Te parece frío cantarle a una ventana de Zoom, pero luego los ves cantando o toando cajón y eso te anima”.

Fue en pandemia que madre e hija dieron forma final a un sueño: fundar una escuela de talleres en honor al patriarca, fallecido en el 2014. La idea era retomar un poco la escuela que alguna vez tuvo don Óscar en 1952, en la calle Boza del Centro de Lima, pero actualizar su oferta a nuestros tiempos.

La Escuela Avilés, bajo la dirección de Lucy Avilés y Pamela Bouanchi, hija y nieta del compositor y guitarrista Oscar Avilés. Lima, Perú 23 de diciembre del 2021

En Avilés La Escuela, que así se llama el nuevo centro educativo inaugurado este mes, no solo se imparten clases de guitarra, cajón o interpretación vocal (esta última dictada por Lucy), sino materias de moda, como cursos de Tik Tok para niños, impro para adolescentes, salsa y bachata, reggaetón, baile con tacos, hip hop, street jazz, urban dance para adolescentes, danza contemporánea y mucho más.

“El mejor consejo que me dio mi abuelo, una vez que me vio tocando su guitarra, fue que me dedicara a otra cosa”, dice su nieta Pamela, con una sonrisa que se dibuja detrás de la mascarilla. Una vez que escogió el baile, el guitarrista la apoyó al 100%. “Algo que tenía mi papá es que nunca nos impuso nada. Quizá por la experiencia que tuvo con su padre, nunca se metió con nosotros y siempre nos dejó escoger”, recuerda Lucy, que se tomó su tiempo hasta decidir que el canto sería lo suyo.

Los profesores y alumnos de Avilés La Escuela. (Foto: Omar Lucas).

Lo cierto es que Avilés, además de eximio intérprete, compositor y arreglista, era un descubridor de talentos nato, como jefe del sello Iempsa. Nada se grababa sin su autorización y era un incansable impulsor de nuevos artistas. Quizá de la nueva escuela que lleva su nombre salgan a futuro los nombres de aquellos que continuarán con su legado y tradición. //

Avilés, la escuela

Después de dos años de clases virtuales, Avilés La Escuela inaugura local y empieza clases presenciales el 10 de enero. Más de 20 cursos se impartirán con todos los protocolos de bioseguridad en Av. Alejandro Tirado 235, Santa Beatriz, Lima. Consulta la oferta completa AQUÍ

