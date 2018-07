Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi serán las estrellas encargadas del número musical de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018, que se realizará en vivo este domingo 15 de julio en el Estadio Luzhnikí de Moscú.

"Live it Up", la canción oficial de la Copa, sonará por primera vez en directo en las voces de sus famosos intérpretes y estos serán los horarios en los que podrás seguir la transmisión en TV:

México: 9:30 horas.

Perú: 9:30 horas.

Colombia: 9:30 horas.

España: 16:30 horas.

Argentina: 11:30 horas.

Chile: 10:30 horas.

Estados Unidos: 10:30 horas.

Video de "Live It Up", de Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi para el Mundial Rusia 2018. (Fuente: YouTube)