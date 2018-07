Rusia 2018: Will Smith defiende a Neymar y se declara fan de Cristiano Ronaldo

Will Smith actuará este domingo en la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018 y por ello en rueda de prensa se animó a hablar de su pasión por el fútbol. Así, el actor aseguró que le encanta el portugués Cristiano Ronaldo y defendió al brasileño Neymar de las críticas por sus presuntas simulaciones en el terreno de juego.

En rueda de prensa realizada en el estadio Luzhnikí el nominado al Oscar se animó a comparar la pronta salida del brasileño del Mundial con los embates que él también ha tenido en su carrera.

"Tengo una buena relación con Neymar. Hizo un trabajo espectacular. A veces, uno tiene días buenos y días malos. Un día haces 'Independence Day' y otro 'Wild, Wild West'", comentó Will Smith en relación a la película ("Wild, Wild West") que considera la peor de su filmografía.

Neymar no llegó hasta las instancias finales de Rusia 2018. (Foto: Agencias)

Will Smith, que compareció junto al trofeo de la Copa Mundial, también declinó entrar a valorar la "actuación" de Neymar desde el punto de vista de un actor profesional, como le propuso un periodista brasileño.

"Brasil es uno de mis equipos favoritos. De pequeño, me gustaba mucho Pelé", apuntó.

ANALIZA LOS MOMENTOS DE LA COPA

A su vez, los periodistas le preguntaron por el jugador "más genial" del Mundial y el cantante y actor no dudó al responder: Cristiano Ronaldo. "Me encanta ese chico. Solo nos vimos una vez. Tiene un gusto y un estilo impecables", contestó.

Cristiano Ronaldo es el jugador favorito de Will Smith. (Foto: EFE)

Will Smith consideró que el momento más memorable del Mundial fue cuando el portero croata, Danijel Subasic, se lesionó en el muslo, pero siguió jugando y detuvo el primer lanzamiento en la tanda de penaltis. "¡Fue algo impresionante! ¡Cómo es posible que pueda jugar!", indicó.

Con respecto a la ceremonia de clausura, aseguró que era un "honor" participar en "el evento más importante del fútbol mundial".

Video de "Live It Up", de Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi para el Mundial Rusia 2018. (Fuente: YouTube)