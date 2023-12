El cantante británico Sam Smith, autor de éxitos como “Unholy” y “I’m not the only one”, confirmó su llegada a Perú para un concierto especial el próximo 20 de marzo del 2024. El show se realizará en la tribuna norte del estadio Nacional de Lima, según anunció Masterlive a través de sus redes sociales.

Las entradas para el concierto de Sam Smith en Lima estarán a la vente en Teleticket, los días 7 y 8 de diciembre con una venta exclusiva para clientes Interbank.

“Una de las voces más virtuosas y reconocidas del mundo en los últimos años llega a Perú… El artista británico llega a Perú para compartir con nosotros todos los hits que lo han colocado en la cima de los rankings mundiales”, señaló la publicación de Masterlive en redes sociales, donde también se anunció el sorteo de dos entradas dobles.

Sam Smith llega a Perú como un artista consagrado tras numerosos premios Grammy. Por si fuera poco, también tiene en su vitrina un premio Oscar a la mejor canción original por “Writing´s on the Wall”, así como un Globo de Oro por esta obra de arte hecha melodía.

