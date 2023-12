La cantautora noruega Aurora y la superestrella británico albanesa del pop Dua Lipa actuarán en Lisboa el 12 de julio en el marco de la 16ª edición del NOS Alive, confirmaron este lunes los organizadores del evento musical.

Esta será la primera vez en Portugal de la cantante de pop alternativo, de 27 años, que acumula cerca de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En 2014 lanzó su primer sencillo, ‘Aurora’, al que, con los años, le siguieron éxitos como ‘Runaway’, ‘Cure For Me”, ‘The Seed’ y ‘Exist for love’.

Dua Lipa, cantante y compositores a sus 28 años una de las principales estrellas del mundo gracias a temas como ‘New Rules’ o ‘One Kiss’ y acumula tres premios Grammy. También ha trabajado como actriz y modelo.

La organización de la 16ª edición del festival NOS Alive, que tendrá lugar del 11 al 13 de julio de 2024 en el Paseo Marítimo de Algés (a 10 kilómetros de Lisboa), ya ha confirmado la presencia de The Smashhing Pumpkins, Benjamin Clementine, Nothing But Thieves y Larkin Poe, entre otros.

En su edición de 2023, acogió 123 actuaciones y recibió a 165.000 asistentes.

Con información de EFE

