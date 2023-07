Luego de protagonizar cientos de titulares por su atrevido vestido en la premiere mundial de la nueva película de “Barbie” en Los Ángeles, Dua Lipa cambió las transparencias por los brillos multicolores para la premiere en su natal Londres.

Fiel a su estilo marcado por la sensualidad, Dua Lipa brilló en la alfombra rosa luciendo un colorido vestido de cadenas doradas y patrón floral con efecto metalizado y detalles de mariposas bordadas bajo el pronunciado escote. Un alegre diseño que llevó con orgullo al formar parte de la colección de verano “La Vacanza” en la que ella misma debutó como diseñadora en colaboración con Versace . El mismo fantástico vestido que la icónica supermodelo Vittoria Ceretti llevó sobre la pasarela del desfile en Cannes, Francia.

(Foto: AFP)

En armonía con el brillante vestido de inspiración setentera, Dua Lipa dio la nota ‘fairycore’ a través de la joyería. Recreó el look que llevó para las promociones de su colección con Versace luciendo pendientes, collar chunky, pulseras y anillos en clave dorada y con formas de mariposas en diversos tamaños y colores.

El look ‘beauty’ recreó la misma línea estética del anterior: un pulcro peinado de cola alta y maquillaje de ojos y labios en cálidos tonos nude. Y en cuanto a los zapatos, nuevamente optó por los tacones de plataformas con tiras entrecruzadas decoradas con delicadas y pequeñas siluetas de mariposas.

El espectacular look que volvió a lograr de la mano de su fiel estilista, Lorenzo Posocco, fue mucho mejor recibido y aplaudido en redes sociales. Entre los diversos comentarios, se destacan algunos que elogiaban la nueva elección de la artista británica, pues la consideraron más acorde a la temática lúdica y colorida del evento. Con estos llamativos looks en la alfombra rosa, Dua Lipa se prepara para la cuenta regresiva de la próxima película de “Barbie”, en la cual ha participado con el tema principal “Dance the Night Away”. Además de su esperado cameo como Barbie sirena.