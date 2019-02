Super Bowl 2019: lo mejor de los shows del entretiempo en los últimos 10 años | VIDEO

El Super Bowl 2019 celebra su gran final este domingo. El mega evento de fútbol americano enfrenta a Los Angeles Rams y a los New England Patriots por el campeonato de la temporada 2018, y el tan esperado entretiempo musical tendrá como protagonista a Maroon 5 junto a Travis Scott y Big Boi.

Durante los últimos 10 años, diversos artistas destacaron sobre el escenario en el half time del Super Bowl. Desde Bruce Springsteen hasta Justin Timberlake sorprendieron con sus poderosas presentaciones. Sin embargo, hay quienes se lucieron por encima de otros. Este es nuestro ránking de los mejores entretiempos.

1. Lady Gaga (2017)

Encima del estadio NRG en Houston, Texas, Lady Gaga entonaba un sentido "God Bless America". La bandera de los Estados Unidos se proyectaba en el cielo con luces simulando estrellas. Gaga llevaba un enterizo plateado con brillantes, el cual lució en toda su presentación.

Poco después, sostenida en un arnés, interpretó "Poker Face" en medio de acrobacias en el aire. Sus éxitos "Born This Way", "Telephone" y "Just Dance"alcanzaron el punto máximo de la noche, destacando su poderosa habilidad en el baile y el canto simultáneo. Gaga remataría el show con un suave "Million Reasons" en el piano, dando pie a "Bad Romance" como el tema de cierre.

2. Madonna (2012)

Al mismo estilo de una diosa griega, Madonna hizo su recordada entrada al Super Bowl 2012 en una enorme silla dorada acarreada por sus fieles soldados. Iniciaba con "Vogue" la que sería una prolija y enérgica coreografía para sus entonces 53 años. Poco después, una versión electrónica de "Music", al lado del dúo LMFAO, cambiaba el ánimo del show.

No fue hasta "Party Rock Anthem" y" Sexy and I Know It" que Madonna dejó boquiabiertos a los asistentes con su potente baile. Junto a Nicki Minaj y M.I.A., interpretó el tema "Give Me All Your Luvin'". Una marcha liderada por una banda de guerra cambiaba el ritmo del show para dar inicio a "Open Your Heart" y "Express Yourself". El final lo lideraría un coro mixto que otorgó el tono ceremonioso ideal para "Like a Prayer".

3. Beyoncé (2013)

El fabuloso juego de luces dio inicio a la introducción acapella de "Run The World (Girls)". Beyoncé demostraba, una vez más, por qué es una de las mejores cantantes de la época. Las primeras frases de "Love on Top" encendieron la algarabía del Super Bowl, divisando dos siluetas de rostros humanos que estructuraban el escenario; donde la cantante demostró su sensualidad y potencia característica.

El momento culminante de la noche fue la sorpresiva aparición de Kelly Rowland y Michelle Williams (Destiny's Child) para entonar el entrañable tema "Independent Women Part I" y el éxito solista de Beyoncé, "Single Ladies". El cierre lo dio la canción "Halo", donde se concretó la intimidad y la interacción con el público.

4. Katy Perry (2015)

El impresionante ingreso de Katy Perry al Super Bowl 2015 es uno de los mejores trabajos de producción en la historia del evento. Al ritmo de "Roar", Perry se impuso tal una reina sobre un gigantesco tigre que la llevaría al escenario para cantar "Dark Horse"; canción previa al dueto, en versión rock de "I Kissed a Girl", con Lenny Kravitz.

El escenario se tornaría divertido para dar lugar a "Teenage Dream" y "California Gurls". Pelotas playeras y animales marinos daban la imagen juvenil a Katy Perry; quien abandonaría este estilo con el mix de "Get Ur Freak On", "Work It" y "Lose Control" al lado de la rapera Missy Elliott.

5. Coldplay (2016)

Los 50 años del Super Bowl no pudieron ser mejor celebrados que al lado de la legendaria banda británica, Coldplay. En un festivo y colorido ambiente, Chris Martin interpretaba "Yellow", "Viva la Vida", "Paradise" y "Adventure of a Lifetime" al lado de una orquesta de jóvenes violinistas.

Las grandes producciones de luces y vestuario no fueron necesarias para entretener a los asistentes; más aún tras el ingreso al escenario de Bruno Mars y Beyoncé en el que parecía un duelo entre los grandes del pop. "Uptown Funk" de Mars y "Formation" de Beyoncé animaban al público, anticipando el final con "Fix You" de Coldplay.

6. Justin Timberlake (2018)

La indudable versatilidad de Justin Timberlake fue uno de los puntos fuertes de su presentación en el pasado Super Bowl. "Filthy", "Rock Your Body", "Señorita" y "SexyBack" hicieron recorrer a Timberlake diversos puntos del U.S. Bank Stadium, en Minnesota.

Sin grandes lujos, Justin Timberlake, acompañado de los Tennessee Kids y la banda de marcha de la Universidad de Minnesota, pudo destacar por medio de su particular talento para el baile. Sin embargo, no contento con ello, "Until the End of Time" fue el tema que eligió para abandonar los pasos de baile y demostrar que es un artista completo tan solo con su voz.

7. Bruce Springsteen (2009)

Con una puesta en escena sobria y haciéndose de una tecnología aún limitada para hace 10 años, Bruce Springsteen logra sobresalir en uno de los mejores entretiempos de los últimos años. La histórica orquesta que lo acompañaba siempre en el escenario, Los E Street Band, musicalizaban su interpretaciones aquella noche .

Los temas "Tenth Avenue Freeze-Out", "Born to Run", "Working on a Dream" y "Glory Days" hacían saltar a los amantes del rock. Bastaba solo exhibir el gran desenvolvimiento escénico de Springsteen para hacer de la presentación una de las más recordadas.

8. Bruno Mars (2014)

"Billionaire" de Travie McCoy y Bruno Mars era entonado emotivamente por un coro de niños que antecedía el poderoso ingreso de este último al Super Bowl 2014. El solo inicial de Mars en la batería recorría el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El escenario lo esperaba para deleitar a la audiencia con sus éxitos "Locked Out of Heaven", "Treasure" y "Runaway Baby".

Su talento en el canto y su performance en la escena cautivaban al público; pero el momento cumbre aún no llegaba hasta que "Give It Away" fue el tema que introdujo la participación de los Red Hot Chili Peppers y la llegada del rock alternativo. El broche de oro estuvo a cargo de "Just the Way You Are" en una austera interpretación.

9. The Who (2010)

La experimentada banda británica de rock, The Who, hizo su aparición en el Super Bowl 2010, de la mano de sus célebres hits "Pinball Wizard", "Baba O'Riley" y "Who Are You". A pesar de los años, la potencia en la voz de Roger Daltrey seguía intacta e inquebrantable.

Finalmente y prescindiendo de los despliegues llamativos en el escenario, The Who retrocedió en el tiempo y deleitó a los asistentes con las canciones "See Me, Feel Me" y "Won't Get Fooled Again".

10. Black Eyed Peas (2011)

"I Gotta Feeling" y "Boom Boom Pow" fueron las canciones que dieron inicio al show de los Black Eyed Peas en el Super Bowl 2011. La puesta en escena en constante movimiento fue, sin duda, lo mejor de dicha presentación. Sin embargo, nada pudo evitar notar los errores de sonido durante toda la presentación.

Si bien, los Black Eyed Peas hicieron todo lo posible para demostrar su habilidad sobre el escenario al lado de Usher y Slash, los pocos buenos momentos de la presentación no terminaron por convencer. El estilo musical y las condiciones de sonido fueron distractoras. Sin duda, quedará para el recuerdo.