Cuando a Tony Succar le preguntaban en la adolescencia a que se iba a dedicar al salir de la escuela, respondía inequívoco que sería futbolista profesional. Tenía un juego bonito. Quería ser como Maradona y llegar a un mundial. No contemplaba ninguna otra opción. Tampoco esperaba ser rechazado y mucho menos que esa negativa lo acercaría a la música. Con dos Latin Grammy y un premio Cannes por “Mas de mí”, el extraordinario percusionista e instrumentista peruano lanza “Tu mejor equivocación”, su más arriesgada entrega musical.

En “Tu mejor equivocación” juntas la salsa con el trap, una propuesta bastante osada en cuanto a sonido y concepto. ¿Cómo nace?

Es muy especial para mí, definitivamente no creo que alguien haya hecho esta combinación antes. Para crear esta canción nos juntamos tres mundos completamente distintos: mi hermano Kenji, que es cinco años menor que yo, tiene la juventud y está muy metido en la música urbana. Y este otro muchacho, YX, que nunca ha lanzado nada, pero escribe para artistas americanos, es compositor y muy viral en TikTok, tiene como dos millones de seguidores, es muy talentoso. Lo siguen: Rihanna, Justin Timberlake, Shawn Mendes, gente famosísima. A los dos me encargué de envolverlos en la salsa.

-¿Qué persigues con esta combinación?

Que el público adolescente que es el que consume más trap se acerque a la salsa y a ritmos tropicales, y poder llevarlos a otros mercados, a otra generación.

¿Cómo convences a YX para interpretar “Tu mejor equivocación” cuando nunca había grabado una canción?

Cuando nos reunimos teníamos claro que él iba a componer y otra persona iba a cantar; pero cuando empieza a cantar para escribir el demo, me dejó impresionado, sentí que estaba en “La voz Senior” o como jurado de “Yo soy”. Le dije: ‘Tú tienes que cantar, la gente te tiene que conocerte a ti”. Es talento puro, es un diamante, su voz es espectacular, es indescriptible, es como la de Bruno Mars, Charlie Puth o The Weeknd; pero es latino tropical, puertorriqueño.

¿Cómo lo contactas?

Había visto sus videos a través de TikTok porque es viral, pero nunca me imaginé que se dedicaba a algo que tendría relación con la música. Un amigo mío que trabaja en la industria me llama un día y me dice te quiero presentar a un compositor que es muy bueno, lo voy a llevar a tu casa. Jamás me imaginé que era él. Era fanático de mi música y yo de sus videos. Así nos conocimos. Al día siguiente nos reunimos en un estudio y en una salió la magia. Terminar la canción nos llevó varios meses porque es una propuesta nueva y arriesgada, pero estoy muy satisfecho con el resultado, quedó increíble.

El percusionista y ganador de dos Latin Grammy presenta su nuevo sencillo "Tu Mejor Equivocación" junto a su hermano Kenji y el tiktoker YX. (Foto: Tony Succar / difusión)

Además de bastante personal es inclusiva porque tu hermano también está involucrado en este proyecto.

Eso es lo bonito. Mi hermano es extremadamente talentoso, es más talentoso que yo porque tiene gran rapidez para producir en su género. Yo invierto mucho más esfuerzo, soy el típico japonés disciplinado que trabaja día y noche hasta morir. Él es más bohemio, le gusta ir a fiestas, ver películas, tocar guitarra. La gente lo tiene que conocer, tiene un gran futuro, quiero que surja y ser parte de ese momento de su vida.

¿Qué se siente ser llamado orgullo peruano? ¿Representa una gran responsabilidad para ti?

Es bastante presión porque soy un ser humano y cometo errores, aunque tengo buenísimos sentimientos y siempre actúo con el corazón.

¿Qué te llevó a crear “Más de mí”, el documental sobre tu vida?

Una inquietud por lo que me había pasado algunos años atrás con “Unity”, el tributo latino de Michael Jackson. La gente de la industria me empezó a conocer por eso: por hacer música tropical con temas de Michael Jackson. Ese disco fue descalificado de los Latin Grammy porque tenía muchas palabras en inglés, me dolió mucho. Entonces empecé a trabajar en un disco (”Más de mí”) mucho mejor, en español, para demostrar que mi música sí es latina y tiene la calidad necesaria para competir en cualquier evento internacional. Empezamos a escribir canciones increíbles, con grandes compositores como Jorge Luis Piloto, quien también participó en “Tu mejor equivocación”. “Más de mí” fue creado para demostrarle a la gente, a esos muchachos que tienen sueños, que sí se puede. Este documental es una muestra de que todo lo que necesitas para hacer realidad tus metas, es esfuerzo. La industria es difícil, pero tienes que creer en ti.

¿Cómo recuerdas ahora ese doloroso momento del rechazo a “Unity”?

Gracias a Dios pude regresar con un disco fuerte que fue premiado como Mejor Álbum de Salsa en los Latin Grammy 2019, hice historia porque soy el músico más joven en ganar esa categoría. Todas las experiencias dolorosas que he tenido las tomo como parte de mi vida que son claves para seguir creciendo. Si no me hubiese pasado eso, posiblemente no hubiese hecho mi disco de esa manera. Gracias a Dios me pusieron personas en el camino que me bloquearon, que me dijeron: ‘No te cambies porque no vas a ir a la fiesta’. Estoy feliz porque algún día, cuando tenga 60 años y haya pasado una carrera increíble, sé que va a haber una película sobre la vida de Tony Succar, y me gustaría que quien me interprete actúe como yo lo hice: me quería matar, lloré, hice una propuesta contra el presidente de los Latin Grammy, le mandé un email, le dije que era el peor del mundo e hice una petición para que los músicos firmen contra él . La gente me decía que estaba matando mi carrera. Todo eso tiene que estar en la película.

¿Ese ha sido el momento más difícil de tu vida o hubo otro más duro?

Viví el momento más duro cuando no pude seguir jugando fútbol. Mi sueño era ser futbolista profesional, todos los días le rezaba a Dios, le decía quiero ser como Maradonna y jugar en un mundial. Jugué toda la vida en diferentes equipos, campeoné con la selección de mi colegio, pero en el fútbol tenías que ser malo y yo no tenía esa actitud, no me gustaba jugar sucio . Cuando llegué a la universidad me dijeron que me faltaba talla y musculatura, que no iba a rendir. Se me cerraron las puertas, me quedé sin opciones, y salir a Perú, intentar en Alianza Lima o Cristal, era dejar todo lo que había conseguido aquí. Dije: ‘Soy un fracaso’. No sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué estudiar, tenía la presión de mi hermana que fue a Harvard, la mejor universidad de Estados Unidos. Al verme confundido, mi papá me dijo que si no me gustaba la medicina o la ingeniería, podía estudiar música. Y gracias a lo que la música hizo por mí, logré recuperarme de ese dolor.

Isabela Merced comentó que ha grabado un tema contigo. ¿De qué se trata?

Se trata de uno de los temas favoritos de mi carrera y estoy que me como las uñas de impaciencia, esperando que salga. Estoy seguro que la gente se va a enamorar de lo que hemos hecho. Tiene una onda urbana con salsa y la voz de Isabela en salsa es increíble. Ella es un orgullo para el Perú, la está rompiendo, es una de las artistas que más promete. Dios le dio el don de la actuación, pero es como una J.Lo: actúa, canta y baila, hace de todo. Esta canción es una bomba atómica.

Vuelves a la televisión con “La Voz Senior”. ¿Cómo asumes este nuevo compromiso?

Estoy literalmente feliz de poder regresar a las pantallas de Latina y esta vez en un formato muy power. Estamos tratando con gente de la tercera edad, con historias que emocionan, es un homenaje a la vida, ellos han luchado por sus familias y ahora son las estrellas. Va a ser una cosa linda, estoy impresionado con el nivel de este show.

Tendrás como compañeros a Daniela Darcourt, Eva Ayllón y al dúo Pimpinela. ¿Qué tal la relación con ellos?

Joaquín y Lucía Pimpinela para mí son como una sola persona, como un dos por uno, son tan amables y tienen una gran chispa, son muy graciosos. Eva y Daniela son súper buena onda y se llevan muy bien. Hay un respeto entre nosotros, nos queremos mucho.

¿Qué se viene en tu carrera en los próximos meses?

Tengo varios proyectos, el 30 de agosto tengo en Perú un festival de salsa, también tengo un show en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y otro en Puerto Rico. Además, estoy trabajando con diferentes artistas como productor y preparando mi próximo disco. “Tu mayor equivocación” será uno de los sencillos.

Tony Succar acaba de ganar el primer premio con su documental “Más de mí” en la categoría “Best Documentary Feature” en el Cannes World Film Festival.

“Más de mí” está disponible en Movistar, Google Play, Apple TV, Netzun, y Joinnus.

