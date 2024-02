Cada vez que un músico peruano entra a Viña del Mar como participante, empieza la incertidumbre; no se sabe cómo podría recibirlo el público o el jurado. Porque incluso aquellos que en su país podrían estar bien valorados, se enfrentan a demasiadas variables para estar cómodos. Pero así como también corren riesgo, podría ocurrir todo lo contrario. Eso lo descubrió una de las participantes peruanas el lunes último.

Lita Pezo estuvo en la segunda fecha del festival, en la categoría de Competencia Internacional, con la canción “Luchadora”, compuesta por ella misma y José Abraham. Como es usual con los participantes peruanos, el público fue generoso y le dio un puntaje de 5,9. Tal cifra se promedia con la calificación del jurado, que podría hacer que los participantes tengan incluso un mejor puntaje o peor. En este caso fue lo primero: Lita Pezo tuvo un promedio parcial de 6,1.

No solo es el promedio parcial más alto de toda su categoría; ni siquiera en la Competencia Folclórica hay artista con igual o mayor puntaje. Así, Pezo, con su interpretación de estilo clásico, se alza como favorita. “Amigos, gracias, he estado bastante emocionada. Ha sido la primera noche, ya como que soltamos los nervios, la ansiedad del primer día”, dijo la peruana de 24 años en una transmisión en vivo posterior a su presentación.

“Se puede dar mucho más, yo sé que sí. Entonces de por sí agradezco el cariño, el apoyo que me han dado. Vamos a seguir mejorando. Vamos a seguir dando el corazón. Nos queda una fecha más y vamos a seguir, seguimos en competencia. (…) Vamos a seguir aprendiendo, a seguir estudiando y a seguir dando el corazón”, añadió la que fuera participante de realities de canto como “Perú tiene talento”, “Yo Soy Kids” y “La Voz Perú”.

El Comercio le preguntó a la cantante a qué atribuye que el jurado la haya calificado tan bien. “No sabría decirlo, solo sé que puse el corazón en mi interpretación, a pesar de los nervios y la emoción que me embargaba”, respondió en exclusiva. ¿En qué se enfocará para su siguiente presentación? En seguir mejorando y puliendo detalles, cuenta. Espera que los nervios no le hagan perder el enfoque de mostrar el mensaje de su canción: luchar por los sueños a pesar de las adversidades.

“Estoy aprendiendo mucho de todas las personas aquí, de la producción, de los artistas y sobre todo de mis compañeros. Cada uno viene con un sueño, luchando por ello. El compartir nuestras diferentes culturas es la mejor de las experiencias”, añadió.

Este desempeño es incluso más destacado si se considera el puntaje que recibió la otra peruana, Ruby Palomino, en la Competencia Folclórica. Si bien recibió apoyo de los usuarios de internet, su promedio parcial fue el menor de toda su competencia. Al cierre de este artículo, se esperaba su segunda aparición en el escenario, donde debía conseguir una calificación alta para mantener las esperanzas de quedar entre los finalistas.

Pero Lita Pezo todavía no puede cantar victoria. Ella volverá a cantar “Luchadora” este miércoles 28, presentación donde deberá confirmar su talento. No puede descuidarse, pues la competencia será reñida. Su mayor adversario es el español Enrique Ramil, cuya interpretación del tema “La última vez” recibió un promedio parcial de 5,6. Le sigue Charly Benavente de Chile, que cantó “Arauco (Espérame)” y recibió un puntaje de 5,5. México, representado por Eddy Valenzuela y su canción “El maestro”, consiguió 5,4. Hasta ahí llegan los competidores que necesitan esforzarse, sea para conquistar al jurado o a los votantes por internet. Un mayor reto tienen los concursantes Luz Gaggi de Argentina y Osvaldo Supino de Italia, que tienen 4,5 y 4x1 puntos, respectivamente. Porque perder también es parte del show.