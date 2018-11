YouTube: Elton John regresa a su niñez en emotivo comercial de Navidad 

La vida de Elton John es la gran protagonista del nuevo comercial navideño de John Lewis & Partners, una empresa dedicada al retail en el Reino Unido. El video y está disponible en la cuenta oficial de YouTube de la marca.

En el clip, de 2.20 minutos de duración, podemos ver en principio a Elton John sentado frente al piano para segundos después hacer un recorrido por su vida de adelante hacia atrás, pasando por los distintos looks que nos mostró el cantante a lo largo del tiempo, momentos familiares y conciertos, para finalmente llegar a una de sus primeras navidades junto a su clásico instrumento musical recibido por parte de su madre en casa de la abuela del cantante.

Para este comercial, John Lewis & Partners invirtió un total de casi 9 millones de dólares. Se usaron cuatro actores entre 4 y 50 años que le dieron vida a Elton John en las diferentes etapas de su vida.

Sobre el final del video puede leerse el siguiente mensaje: "Some gifts are more than just a gift" ("Algunos regalos son más que solo un regalo").

Un detalle a declarar sobre esta historia es que la madre de Elton John no fue quien le regaló el piano, sin embargo sí fue en casa de su abuela donde el cantante aprendió a tocar el instrumento musical.

La relación de Elton John con su madre Sheila fue distante. Estuvieron peleados durante ocho años para finalmente reconciliarse en 2016, un año y medio antes que esta falleciera.