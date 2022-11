Entre los cuestionamientos alrededor de Qatar 2022 se ubican demandas por maltrato a los trabajadores encargados de la construcción de los estadios, así como la falta de respeto a los derechos humanos y la denigración de la comunidad LGBTIQ+. Es a raíz de ello que artistas de la escena mundial han rechazado el contrato ofrecido por la organizadora.

En medio de rumores que la colocaban como la cabeza del acto inaugural, la cantante británica Dua Lipa utilizó sus redes sociales para aclarar que en ningún momento ha negociado su participación en Qatar 2022. El motivo, evidentemente, es la falta de empatía del país anfitrión.

“Actualmente hay muchas especulaciones de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial de Qatar. Ni voy a actuar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo”, aseguró en un comunicado difundido en Instagram. “ Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial ”, agregó la artista de 27 años.

La cantante británica Dua Lipa se ha negado a cantar en Qatar por la reputación del país en torno a los derechos humanos. (Foto: Angela Weis / AFP) / ANGELA WEISS

Otra de las personalidades que se unió al rechazo de esta nueva edición del mundial de fútbol es Rod Stewart. El cantante de “All For Love” reveló, en entrevista con el diario británico The Sunday Times, que le habían propuesto un pago por alrededor de un millón de dólares si aceptaba subirse al escenario del Estadio Al Bayt. “Me ofrecieron mucho dinero por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé porque no me parecía correcto ir (al Mundial)”, aseguró Stewart. “Los aficionados deben tener cuidado”, advirtió.

En tanto, agregó que Qatar 2022 hubiera sido una buena oportunidad para cantar su tema “The Killing of Georgie”, el cual narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970 . Esto, en clara protesta por el maltrato que recibe la comunidad LGTBIQ+ en el país árabe.

La última de las estrellas en declinar la invitación para formar parte de la ceremonia fue la colombiana Shakira. Tras el escándalo alrededor de su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué, la intérprete del famoso “Waka Waka” había sido nombrada como una de las posibles apariciones en la inauguración de Qatar 2022.

Sin embargo, en los últimos días surgió la noticia de que la cantante había declinado también la invitación. Personas allegadas a Shakira confirmaron esta decisión al espacio televisivo español “El programa de Ana Rosa”, de la cadena Telecinco.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la periodista Adriana Dorronsoro, quien conversó con el entorno cercano de la cantante. “Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”, añadió Sandra Aladro, panelista del mismo espacio televisivo.

Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?

Frente a la negativa de tres grandes exponentes de la música, en diversos géneros, la organización ha tenido que moverse rápidamente para lograr que algún otro artista acepte cantar en Qatar 2022. Y, al parecer, encontraron justamente en América Latina a uno de sus convocados.

Si hay alguien que parece no haberse visto afectado por las críticas ante su presencia en la cita mundialista, ese es el colombiano Maluma. Durante la semana se había voceado su nombre como el posible nuevo líder de la inauguración del mundial. Pero, sería el propio cantante quien saldría a confirmar que estará presente en la cita futbolística.

“¡Colombia sí va al mundial! Vamos a cantar en el fan event la canción oficial de la Fifa World Cup #TukohTaka. Ya nos vemos Qatar. ¡Que viva la fiesta del fútbol!”, escribió el artista. De esta manera precisó que, si bien no estará en la gala inaugural que se realizará en el Estadio Al Bayt, sí formará parte del evento vinculado al mundial.

El colombiano forma parte del FIFA Fan Festival, realizado durante la tarde del último sábado en el parque Al Bidda de Doha, donde estuvo acompañado de la rapera estadounidense Nicki Minaj y la cantante libanesa Myriam Fares e interpretaron la canción oficial “Tukoh Taka”.

Pero América Latina no sería el único continente que diría presente con su música. Al artista colombiano se unió el ídolo del K-pop, Jeon Jungkook, integrante de la exitosa banda coreana BTS. El pasado martes, el cantante llegó hasta la capital de Qatar, acompañado de su equipo, para preparar su espectáculo como solista.

El público se encuentra divido ante la noticia confirmada de la participación del integrante de BTS. Por un lado, están los cibernautas que consideran una mala decisión por parte del artista y su disquera aceptar actuar en la gala inaugural de Qatar 2022 por todos los cuestionamientos existentes. Por el otro, se ubican las fanáticas de BTS, llamadas ARMY, quienes respetan el accionar de Jungkook y le envían sus buenos deseos horas antes de su presentación.

Aún no se tienen mayores detalles de cómo es que se involucrará el popular ‘idol’ de 25 años con este evento deportivo, pero se conoce que –durante la mañana del último viernes- estuvo ensayando. Lo seguro es que sorprenderá al público con su actuación, así como lo ha venido haciendo en las presentaciones junto a BTS.

Maluma y el integrante de BTS Jungkook son algunos de los artistas que sí se están involucrando con el mundial Qatar 2022. (Foto: AFP)

¿Qué determina el ritmo del mundial?

Esta obsesión en qué artistas estarán o no relacionados al mundial demuestran la creciente importancia que los elementos musicales han tenido en el evento deportivo, comenzando con Los Rambles y la canción “El rock del Mundial” para la Copa del Mundo que se realizó en Chile en 1962.

Desde entonces hemos visto toda una sinfonía de temas relacionados al torneo, desde las olvidables como “The Time of Our Lives” de Il Divo para Alemania 2006 y “Boom” de Anastacia en Corea del Sur/Japón 2002 a innegables clásicos como la antes mencionada “Waka Waka” de Shakira en Sudáfrica 2010 y “La copa de la vida” de Ricky Martin en Francia 98, premiadas canciones que destacan como algunas de las más exitosas de la carrera de sus intérpretes.

Cabe la pregunta, ¿qué separa un tema memorable de uno inconsecuente? Para contestar esta interrogante El Comercio consultó con el reconocido productor musical Manuel Garrido-Lecca, quien si bien señaló que no hay una ‘fórmula mágica’ que garantice el éxito en cuestiones melódicas, existen “una serie de patrones que se pueden detectar en los temas que se terminan convirtiendo en el himno del Mundial”.

El principal tiene que ver con el coro de la canción - también conocido como el gancho o motivo melódico –, el cual se tiene que llegar en el primer minuto de comenzado el tema y tiene que ser no solo súper memorable, sino también sencillo al punto “de que se le puede pegar a hasta a un niño de cuatro años”.

Otro elemento necesario para una exitosa canción de la Copa del Mundo es la materia sobre la cual se canta. “Tiene que abordar algún tipo de temáticas que esté relacionada no solamente en lo que es el deporte, sino también a lo que es, por ejemplo, el esfuerzo, salir adelante, persistencia, afán para alcanzar tus sueños”, señaló Garrido-Lecca. Agregó que también es importante la interpretación del cantante, que tiene que tener una proyección emocional específica. “Se tiene que sentir que hay convicción detrás de la persona que la está cantando, como que de verdad la está viviendo”, indicó. “La gente se conecta con eso porque esa mira cómo está viviendo la canción esté realmente la siente.”

Estos elementos, particularmente los ganchos pegajosos, se ven tanto en las canciones de Ricky Martin y Shakira. “El ‘Waka Waka’ es sumamente sencillo y es justamente la sencillez del gancho melódico el posible responsable del éxito”, consideró el productor musical. “Es casi imposible que un chiquito de 6 años no lo recuerde, además, con la simpleza de que no está diciendo nada, es simplemente ‘waka waka’. Y eso también es lo bueno de ‘La Copa de la vida’, que es súper pegajoso. Esas canciones estuvieron muy bien trabajadas ambas.”

Garrido-Lecca consideró que “Hayya Hayya”, uno de los himnos del mundial Qatar 2022, también da muestras de los mismos parámetros, aunque intentando meter matices y elementos sonoros que se remiten al Medio Oriente. “Pero por lo demás, me parece que la canción es estándar dentro de lo que te he dicho y tal vez no va a ser una de las más recordadas de los mundiales”, acotó.

Carta de presentación

Con tanta incertidumbre y especulaciones en torno a la ceremonia de inauguración de Qatar 2022, es interesante revisar un ejemplo de un evento de similar magnitud que tuvo una resolución exitosa: la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima.

El espectáculo, que tuvo lugar el 26 de julio de ese año en el Estadio Nacional, contó con la presencia de artistas peruanos como Delfina Paredes y Juan Diego Flórez, así como extranjeros como el puertorriqueño Luis Fonsi, entonces uno de los más reconocidos músicos gracias al tema “Despacito”. Aplaudido por su hábil combinación de coreografías, música, fuegos artificiales y efectos especiales, el espectáculo de esa noche es todavía recordado dentro y fuera del país.

Según Carlos Neuhaus, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos 2019, el objetivo de este tipo de eventos es “mostrar al país mostrar al país anfitrión para que la gente conozca un poco más acerca de su cultura, su pasado y de su presente”.

“Dicen que una buena ceremonia de inauguración, como que marca el ánimo del país y el ánimo de cómo lo ven a uno desde afuera”, señaló. En el caso de los Juegos Panamericanos 2019, lo que se quería hacer era un ‘shock de peruanidad’ en el cual se mostraba toda la cultura de nuestro país, desde su prehistoria a los tiempos modernos.

Para esto se contrató no solo a talento local como la bailarina Vania Masías como la directora de coreografía y el músico Lucho Quequezana para musicalizar la ceremonia, sino también a una empresa internacional de nombre Balich WorldWide Shows para encargarse de la producción del show. “Había mucho, mucho material y la empresa que ganó se preocupó mucho en estudiar nuestra cultura”, señaló. La idea de la ceremonia era “mezclar la tecnología existente con nuestra historia”, remarcando la inclusión de elementos como la montaña sagrada limeña, Pariacaca, en el escenario.

Una fiesta de luces se vivió en la inauguración de lso Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Violeta Ayasta)

Neuhaus resaltó que este tipo de eventos tiene innumerables trabajos que ocurren alejados de las cámaras que son indispensables para su buen desarrollo como la revisión de la estructura del estadio, la habilitación de entradas para personas con discapacidad, la creación del vestuario y varios problemas de logística que iban desde lograr que los buses que transportaban a los deportistas llegaran a tiempo a la ceremonia a la coordinación de los fuegos artificiales de manera segura. Estos son labores aparentemente invisibles, pero que evitan inconvenientes y hasta tragedias.

Esto, junto al trabajo de las personas sobre el escenario y varios días de ensayos, llevó al éxito del evento. “La conjunción que se hizo de todo y fue un trabajo planificado casi milimétricamente, no se dejó nada a la improvisación y la gente fue muy profesional también”, opinó Neuhaus, resaltando la actitud de ‘poner el hombro’ que se vio entre los que participaron en la ceremonia.

Queda en duda si la Copa del Mundo en Qatar, que hasta el momento de la publicación de esta nota no revela la lista completa de los artistas que se presentarán en la ceremonia de inauguración, podrá tener el mismo nivel de planeamiento para llevar al evento a buen puerto.