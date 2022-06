Mientras busca enmendar sus errores tras una comprobada infidelidad, Aldo Miyashiro se involucra en “Los vecinos de arriba”, una nueva aventura sobre las tablas que le emociona, pero a la vez le atemoriza, pues se trata de una puesta en escena que -por primera vez- luego del ampay lo enfrentará a un público en vivo.

“Estoy viviendo un momento extraño, tenía mucho miedo de retomar, de hacer la obra; pero mis compañeros me impulsaron a seguir, y a dos semanas del estreno, tenemos casi la mitad de entradas vendidas. Pase lo que pase, siempre voy a vivir muy agradecido del cariño de la gente”, asegura el presentador de TV.

En esta obra, adaptación local de la dramaturgia del español Cesc Gay, dirigida por Daniela Lanzara; Miyashiro Ribeiro compartirá elenco con Vanessa Terkes, Lita Baluarte y Sebastián Monteghirfo.

“La obra trata de las parejas, sobre qué pueden hacer y qué no para salvar una relación cuando hay desgaste. Tiene muchísimo amor, feeling y también diversión. Sebastián y Vanessa son graciosísimos, y Lita viene de un momento de teatro independiente muy fuerte”, precisa, para luego añadir que Julio, su personaje, es un tipo “introvertido, nervioso, a quien en su matrimonio de casi 20 años, no le está yendo nada bien”.

El presentador de "La banda del Chino" reflexiona sobre la etapa que actualmente vive. (Foto: Jesús Saucedo)

Dos meses después de haber sido captado por las cámaras de Magaly Medina con Fiorella Retiz, su exreportera, en el departamento del periodista Óscar del Portal, el presentador de TV vuelve a referirse a lo que vivió tras difundirse las referidas imágenes. También reconoce que sus responsabilidades laborales lo sacaron de su autoencierro.

“En ese momento, lo único que quería era estar solo, repensar mi vida, ver qué es lo que pasaba. Regresar (a la televisión) fue complicado, pero también tengo cuatro hijos y como cabeza de familia soy responsable como de doce personas; además como empresa soy responsable de 100. No podía pensar solo en mí, también tenía que pensar en las personas que no tienen la culpa de los errores que cometo. Tengo una sensación de tristeza inobjetable que me va a acompañar durante muchísimo tiempo, pero también sé que no soy el hijo del rey, tengo que trabajar, pues mucha gente que está atrás mío necesita que esté bien. No sé si voy a salir de esto, pero lo seguiré intentado”, asiente el artista.

Admite, además, que “Parasitos”, la obra que dirigió junto a Daniela Lanzara en mayo de este año, le sirvió como medio de escape para mejorar sus días más difíciles y carentes de luz.

“Cuando pasó todo el escándalo que me tocó vivir, faltaban diez días para estrenar ‘Parásitos’, y yo lo único que quería era estar escondido y no hacer absolutamente nada, sin embargo me tuve que parar porque no podía dejar al grupo. En esos días en que nadie sabía qué era de mi vida, estaba ensayando y sí, a pesar de que fue muy difícil porque estaba viviendo un momento muy doloroso y complicado, tuve que ir al teatro a ensayar y dirigir. De alguna manera eso mejoró mis días y me dio un respiro. La responsabilidad era muy grande como para dejarla”, asiente.

Aldo Miyashiro vuelve al teatro con la comedia "Los vecinos de arriba". (Foto: Jesús Saucedo)

Aclaró también que el tiempo le ayudó a restar importancia a las críticas y a entender que solo tiene que darle explicaciones de sus actos a su familia, a sus seres queridos.

“Me he dado cuenta con el tiempo que solo le debo una explicación a mi familia, a nadie más. Mucha gente me exigía explicaciones, me escribía reclamándome cosas. A las personas que he tenido que pedirles disculpas se las he pedido de la manera más clara de forma pública y privada. Ahora estoy tratando de reparar todas estas heridas, es lo que me toca hacer”, asegura.

“Seguramente poco a poco las cosas se pondrán en su lugar. No sé cómo será el futuro, estoy tratando de vivir de la manera más feliz posible por mis hijos, que son lo más importante. Mi vida va a continuar”, añade.

—¿Buscas recuperar la confianza de tu familia?

Me ha sorprendido el cariño y el amor que me ha dado mi familia en una situación tan complicada. Me ha sorprendido el apoyo que tengo y estoy bastante contento con esto.

—¿Fuiste al teatro a ver “Todos vuelven”, buscando un acercamiento con Érika?

Nosotros hemos conversado mucho porque tenemos dos hijos, y nuestros hijos van a ser nuestros hijos toda la vida, y tenemos que tratar de tener la mejor relación posible y en esto estamos trabajando. La gente escribió un montón de cosas, la gente especula siempre. Estaba yendo a “Todos vuelven” también porque actúa mi hija, ella tiene una participación especial y le estaba haciendo feliz. Nosotros tenemos una relación bastante clara, adulta, por nuestros hijos. Lo que vendrá después no lo sabemos ni nosotros.

—¿Buscas una reconciliación?

No hemos hablado para nada de eso, lo que busco es tener una relación con mi familia, y hay cosas que tenemos pendientes por hacer y actividades programadas para este año. Nuestros hijos son chicos, están el colegio y nos necesitan bien. Lo que quiero es tranquilidad.

Además… "Los vecinos de arriba" va del 7 al 17 de julio, de jueves a domingo a las 8 p. m. en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores). Las entradas están a la venta en Joinnus y en la boletería del teatro los días de función.