Nació en Buenos Aires en 1947, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Perú. A los 34 años llegó a nuestro país como gerente de ventas de una marca de gaseosas con el propósito de quedarse solo dos años; sin embargo la vida lo sorprendió con nuevos proyectos laborales y personales, y nunca más volvió a contemplar la idea de irse.

“Siempre que me preguntan, si quiero más al Perú que a Argentina, respondo que Argentina es mi mamá, y Perú es mi esposa, mi hija y mi nieto. Son amores que no se pueden comparar. Los amo igual y diferente a la vez”, aclara Marcelo Oxenford.

“Me quedé por la gente, que es espectacular”, asegura. “En Argentina trabajaba como maestro de ceremonia y modelo, porque era pintón de joven. No era actor, aquí me involucré con la actuación, de casualidad. Luego, me separé de mi primera esposa. En esa circunstancia, separado, inicié una relación con Yvonne. Eso fue hace 36 años Ahora soy también peruano, pero en el fútbol soy netamente argentino”, advierte.

Oxenford Borton y Frayssinet Gaviria fueron amigos cercanos antes de ser pareja. Cuando se conocieron ambos estaban en “proceso de separación”, asegura el actor. Ella de su primer esposo, Ricardo Combi, y él, de la periodista argentina Liliana Tuja.

“Salimos durante un año como amigos, y en ese ínterin, Yvonne me presentó a una amiga porque no quería verme solo. Éramos muy patas, salíamos en grupo, con Pepe Chipola, Anita Martínez, Fernando de Soria. No buscamos enamorarnos, pero un día se encendió la chispa, y después de 36 años seguimos juntos: 29 de concubinato y siete de casados, y con una hija, Lucía”, enfatiza.

Además de Lucía, Marcelo tiene cuatro hijos de su primer compromiso: María Lorena, María Eugenia, Juan Manuel y María Juliana. Con esta última el vínculo es distante. Hace algunas semanas, la periodista, expresó: “No tengo una relación con él porque es una decisión que he asumido”.

“Ese tema no lo quiero tocar porque es muy espinoso. Juliana se mandó a hablar, y está en su derecho de hacerlo. Solo te digo que está muy equivocada porque el 90% de todo lo que dice no es verdad. Con mis otros tres hijos de mi primer matrimonio me llevo perfectamente. Digamos que la única disidente es Juliana. He intentado (acercarse), pero ella no quiso”, aclara Oxenford.

Una vida actuando

El artista de 76 años lleva más de cuatro décadas en nuestro país. En 1985 debutó actuando en “La casa de enfrente”. También formó parte de las sintonizadas telenovelas y series: “María Emilia, querida”, “Girasoles para Lucía”, “María Rosa, búscame una esposa”, “Al fondo hay sitio”, “Así es la vida”, “1000 Oficios”, entre otras.

“En total son más de 40 producciones, además de obras de teatro. Tuve la suerte de trabajar en ‘Teatro desde el teatro’ con Ricky Tosso y Christian Andrade, quien es muy amigo mío. Llevé una vida azarosa en la parte actoral, pero feliz. Siempre a mis alumnos de actuación les digo que la televisión te da popularidad, pero el teatro te hace actor realmente. Ser popular es lindo, mantenerse es difícil, pero lo más difícil es retirarse con dignidad”, refiere tras reflexionar sobre su futuro artístico.

“Sé que estoy en una edad en la que no puedo ir a Hollywood, ni ser galán. En el caso de Yvonne es distinto, a ella cada vez la llaman más. Es interminable, tiene cuerda para rato (ríe). Es una enferma del arte, está en la novela, en la escuela..., ha sido premiada muchas veces. De cada dos premios que yo tengo, ella tiene diez. Sé que soy un buen actor, pero ella esa una primera actriz. Muchas veces hemos trabajado juntos, en enero de este año llevamos ‘Pareja abierta’ a Estados Unidos. Estuvimos en siete estados, con lleno total, y muy buenas críticas. Un año antes ya habíamos llevado el mismo espectáculo a ese país”, sentencia.

"La comedia del año"

Alejado temporalmente de la pantalla chica, Marcelo Oxenford se prepara para volver al teatro como director de “La comedia del año”, obra que irá los sábados 6, 13, 20 y 27 de abril, a las 8 p. m, en el Teatro Jade, en Lince.

En esta entrega teatral actúan: Pedro Olórtegui, Franco Iza, Daniel Menacho, Gaizka Pasalodos, Paula Misha, Celeste Mori y Macarena García.

Marcelo junto a los actores de "La comedia del año". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

“Estoy en una etapa tranquila y de mucho aprendizaje, porque uno siempre tiene algo que aprender. Mi vida ha sido buena porque soy un tipo honesto. No tengo casa en Miami ni yate en Santa María, pero tengo una situación estable, y la suerte de poder decir que mis cuatro hijos mayores están perfectamente posicionados económicamente, socialmente y sentimentalmente. Y Lucía está en proyecto de serlo. Estoy seguro que ella será el quinto eslabón. Tengo, además, una compañera estupenda. Soy muy feliz”, subraya.

Marcelo Oxenford da clases de actuación en el TEYF - Teatro Estudio de Yvonne Frayssinet. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)