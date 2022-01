Escorpio se entrega completamente a esta nueva etapa a tiempo completo, por lo que cuando su confianza y lealtad es desquebrajada por una traición tiende a convertirse en una ‘pesadilla’ como ex.

Este signo de agua que está gobernado por Plutón y Marte significa que su personalidad es emocional, apasionada, intuitiva, misteriosa, pero con un lado autodestructivo. Además, refleja una combinación ardiente su estilo del “todo o nada” en cualquier momento de su vida. Y sí, incluido en el amor.

Según el tarot, las personas nacidas del 23 de octubre al 22 de noviembre aman con locura y pasión llegando a ser muy idealistas con aquella persona que desea compartir sus cosas privadas. Eso sí, este signo nunca hace las cosas a medias puesto que posee cierto grado de perfección en su vida.

En la astrología, Escorpio es el octavo signo del zodiaco, el cuarto de naturaleza negativa y el tercero de cualidad fija (Foto: Freepik)

Por otra parte, la seducción es parte de su naturaleza misteriosa. Al comienzo puede hacerse el interesante ya que de por si les cuesta confiar en las personas. Sin embargo, eso no significa que no tome la iniciativa.

CÓMO ES ESCORPIO TRAS UNA RUPTURA AMOROSA

Las rupturas en las personas que están bajo en signo de Escorpio no son fáciles de superar. Les resulta complicado soltar y dar vuelta a la página. Según la página especializada Allure, detalla que “ya sea que un Escorpio inicie o no, siempre se sienten abandonados después de una ruptura. No se trata de si la relación era saludable (pueden reconocer plenamente cuándo una dinámica ya no funciona): las rupturas desencadenan problemas de control característicos de Escorpio”.

El signo opuesto y complementario de Escorpio es Tauro (Foto: Freepik)

QUÉ TIPO DE EX PAREJA ES ESCORPIO

La personalidad de Escorpio no es fácil de olvidar, para bien o para mal. Expertos mencionan que tras finalizar una relación con su pareja hará lo posible por hacerle saber a los demás que está continuando con su vida pese a que en una primera instancia la podría estar pasando mal.

Ten en cuenta que, si las cosas salieron muy mal, Escorpio saldrá a relucir su lado más frío y vengativo del zodiaco. De acuerdo con Cosmopolitan, “se toman el tiempo para planificar su venganza y si su ex logra escapar de su ira, cortará cualquier forma de comunicación. “Es como si nunca hubieras existido” señaló.