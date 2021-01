Conforme a los criterios de Saber más

Los videojuegos han evolucionado de manera sorprendente durante las últimas décadas, estos mantienen en línea a millones de jugadores alrededor del mundo de manera simultánea, emocionan, frustran, han creado y roto amistades y han dado vida a una industria que no conoce de límites. Aunque todavía le rodean muchos estigmas, los videojuegos se vuelven, cada vez más seguido, la mayor fuente de ingreso de algunas familias. En el Perú todavía es poco común ver esos casos, pero el escenario podría cambiar con la llegada de Camp Gamers, una escuela que busca formar profesionales para ser parte del crecimiento de este mundo virtual.

Brandon Morales, director académico de Camp Gamers, señaló a El Comercio que, a pesar del éxito logrado desde la industria de los videojuegos, este sigue siendo un diamante en bruto. “Hacen falta más profesionales para que desde el Perú se puedan impulsar proyectos novedosos. Existen figuras que están realizando trabajos muy interesantes, pero es importante que desde ahora exista una formación que los prepare en este mundo tan competitivo”, agregó. Él invita a todos aquellos interesados en hacer de los videojuegos parte de su profesión, solo se necesita ser mayor de diez años para ingresar a la escuela.

Algunos obstáculos

¿Cómo convencer a los padres de que este espacio no distraería a sus hijos de sus responsabilidades? Morales afirma que todo recae en la responsabilidad del estudiante y la confianza en el hogar. “Es cierto que existe una delgada línea entre la diversión y el vicio, por eso siempre solicitamos que dentro de las familias se lleguen a acuerdos respecto a cómo se abordará esta fase de su formación”, señaló. Lo cierto es que para convertirse en un profesional hacen falta muchas horas de práctica que siempre están enfocadas a un objetivo claro para el crecimiento del interesado.

El mundo de los videojuegos no se limita a quienes lo juegan, detrás de la pantalla existe un grupo de profesionales que desarrollan proyectos cada vez más interesantes. (Foto: EFE)

Se suele comentar respecto a los efectos que tiene sobre el cuerpo el estar mucho tiempo frente a una máquina o consola. Efectivamente, el cuerpo reacciona ante esas nuevas costumbres adoptadas, pero la industria también ha respondido a estos problemas. En los mercados para gamers se encuentran desde sillas especiales hasta utensilios que ayudan a reducir el impacto negativo que generan tantas horas frente a la pantalla. Lo cierto es que se trata de productos bien recibidos no solo por jugadores, sino también por personas ajenas a este tipo de entretenimiento que consideran importante contar con este tipo de utensilios.

Una nueva apuesta

Camp Gamers no es una cabina donde el alumno permanecerá frente a la pantalla durante horas, el mundo de los videojuegos es mucho más que eso. “Son muchas las figuras que han surgido como gamers, ellos se han especializado y han vuelto lo que más les divierte en una profesión. Pero detrás de ellos también existe un grupo que desarrolla y diseña los juegos. En ambos lados hacen falta personas especializadas y aquí queremos formarlos”, indica el director académico de la escuela sobre su principal motivación.

Dota 2 es un videojuego para PC gratuito. (Difusión)

Nombres como “Dota 2”, “League of Legends”, “Fifa 21”, “Fortnite”, “Pokemon Go”, entre otros, forman parte del catálogo de cursos de la escuela, pero también existen talleres de diseño de videojuegos, arte conceptual, modelado 3D, animación 2D y más. Aunque la escuela cuenta con un amplio local, la crisis sanitaria los ha obligado a posponer el encuentro con sus alumnos. Por el momento, todos los cursos y talleres se dictan de manera virtual. “Nuestro país la está rompiendo en el mundo de los videojuegos, pero no podemos dejar de crecer. Es momento de que el entretenimiento se convierta en una oportunidad de vida y el camino a ello es dedicarnos por completo a ser cada vez mejores”, agregó Morales.