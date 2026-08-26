Este jueves 27 de agosto se realizará el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 a las 18:00 horas en España, 11:00 horas (Ecuador, Colombia y Perú) y 10:00 horas (México). Serán 36 equipos que buscarán tocar la gloria. El PSG quiere igualar el récord del Real Madrid y ganar por tres veces consecutivas la ‘Orejona’. Precisamente, el cuadro blanco, el máximo ganador del certamen, se ilusiona con la decimosexta.

Barcelona es otro de los candidatos para ganar la Champions League. Con Lamine Yamal y Rodri, el cuadro azulgrana buscará el título que le es esquivo desde el 2015. Arsenal, Manchester City, Bayern Múnich e Inter de Milán son otros de los favoritos.

Revisa los resultados del sorteo de la fase liga de la Champions League que se realizó este jueves 27 de agosto. Conoce a los rivales del Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo quedaron los bombos de la Champions League 2026-27?

Revisa cómo quedaron los bombos para el sorteo de la UEFA Champions League, que se realizará este jueves en Nyon.

BOMBO 1

París Saint-Germain (Francia)

Bayern Múnich (Alemania)

Real Madrid (España)

Liverpool (Inglaterra)

Inter de Milán (Italia)

Manchester City (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra)

FC Barcelona (España)

Atlético de Madrid (España)

BOMBO 2

Borussia Dortmund (Alemania)

Roma (Italia)

Sporting de Lisboa (Portugal)

Aston Villa (Inglaterra)

Oporto (Portugal)

Manchester United (Inglaterra)

Club Brugge (Bélgica)

Real Betis (España)

PSV Eindhoven (Países Bajos)

BOMBO 3

Villarreal (España)

Feyenoord (Países Bajos)

Lille (Francia)

Bodo/Glimt (Noruega)

Nápoles (Italia)

Leipzig (Alemania)

Fenerbahce (Turquía)

Shakhtar Donetsk (Ucrania)

Galatasaray (Turquía)

BOMBO 4

Slavia Praga (República Checa)

Stuttgart (Alemania)

Como (Italia)

Lens (Francia)

LASK (Austria)

Sabah (Azerbaiyán)

Viking Stavanger (Noruega)

AEK Atenas (Grecia)

Slovan Bratislava (Eslovaquia)

¿A qué hora inicia el sorteo de la Champions League?

Para que no te pierdas el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 este jueves 27 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 10:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 11:00 am

Costa Rica: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

Argentina: 1:00 pm

Brasil (Brasilia): 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Chile (Santiago): 12:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Venezuela: 12:00 pm

Ecuador: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Colombia: 11:00 am

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League?

En Estados Unidos, el sorteo contará con cobertura de CBS Sports Golazo Network, además de la emisión oficial gratuita de UEFA. En México, la transmisión está anunciada por TNT Sports y HBO Max, mientras que en España podrá seguirse en directo por Movistar Plus+ y el canal Liga de Campeones por M+. Movistar Plus+ ha confirmado que iniciará su cobertura a las 17:30 horas, con media hora de previa, antes de dar paso al sorteo a las 18:00. Además, cabe señalar que, para Latinoamérica, ESPN transmitirá el sorteo, que también estará disponible online mediante Disney+ Plan Premium.