Distintas organizaciones hicieron una alerta dirigida a los más de 1.800 millones de usuarios de iPhone en todo el mundo. Se trata de una nueva estafa por correo electrónico que busca robar información personal y datos bancarios. Según los reportes, los usuarios reciben mensajes que parecen oficiales, en los que se les informa que su almacenamiento de iCloud está lleno. En estos correos se les pide actualizar su plan para evitar perder datos importantes, como fotos y documentos.

El problema es que estos mensajes incluyen un enlace que supuestamente permite ampliar el almacenamiento; sin embargo, al hacer clic, los usuarios son redirigidos a páginas falsas diseñadas para robar información sensible, como contraseñas o datos bancarios.

En algunos casos, los estafadores utilizan mensajes más alarmantes para presionar a las víctimas. Incluso advierten que la cuenta será cerrada en 48 horas si no se actúa de inmediato, generando urgencia para que las personas caigan en el engaño.

“Todos los usuarios de Apple deben conocer esta desagradable estafa que está circulando”, advirtió el portal Which? en Facebook.

Los mensajes alertan falsamente que el almacenamiento de iCloud está lleno y piden actualizar el plan mediante un enlace. (Foto: Reddit)

“Estos correos falsos son muy engañosos, parecen enviados por iCloud y te amenazan con borrar todas tus fotos”, alertaron.

Algunos usuarios comentaron que reciben estos mensajes constantemente. “Los recibo casi todos los días, y ni siquiera tengo un iPhone”, dijo uno de ellos según el New York Post.

“Volverse digital ha hecho que robar sea mucho más fácil para los delincuentes”, lamentó otro.

Expertos señalan que Apple no suele pedir pagos a través de enlaces en correos electrónicos y que, en caso de problemas, recomienda gestionar todo directamente desde la configuración del dispositivo.

Al hacer clic, las víctimas son dirigidas a páginas fraudulentas que roban datos personales y bancarios. (Foto: Reddit)

Ante esta situación, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos y verificar cualquier alerta directamente con Apple a través de sus canales oficiales.

Además, si una persona cree haber sido víctima, debe detener cualquier transacción y contactar de inmediato a su banco o proveedor de tarjeta.

Cómo reconocer correos electrónicos falsos

Reconocer correos falsos (phishing) es clave para evitar robos de datos. Las autoridades como la Federal Trade Commission recomiendan fijarse en señales como errores ortográficos, mensajes urgentes o amenazantes (“tu cuenta será cerrada”) y remitentes sospechosos que imitan direcciones oficiales. También es común que estos correos incluyan enlaces o botones para “verificar” información, los cuales en realidad redirigen a páginas falsas.

Otra señal importante es que empresas legítimas como Apple o bancos no suelen pedir contraseñas, datos personales o pagos a través de enlaces en correos. En lugar de hacer clic, lo más seguro es ingresar directamente al sitio oficial o usar la app correspondiente.

Además, se recomienda revisar cuidadosamente la dirección del remitente y evitar descargar archivos adjuntos de origen desconocido.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí