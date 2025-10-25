El Día de Muertos es una de las celebraciones más emotivas de México, y cada vez más personas buscan formas de honrar a sus mascotas que ya no están. Este 2025, una nueva tendencia en redes sociales permite revivir esos momentos con tus compañeros peludos a través de videos generados por Inteligencia Artificial, mostrando a tu mascota cruzando el Mictlán, el mítico puente que conecta la tierra de los vivos con la de los espíritus.

Gracias a Gemini, la herramienta de IA de Google, crear este tipo de contenido se ha vuelto sencillo y divertido. Con unos pocos pasos, puedes hacer que tu perro o gato aparezca en un escenario lleno de flores de cempasúchil, luces y fuegos artificiales, recreando una emotiva travesía hacia la tierra de los vivos.

El video de tu mascota cruzando el Mictlán en Día de Muertos 2025 hecho con Gemini permite honrar a perros y gatos que ya no están con nosotros. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

Paso a paso para crear tu video con IA en Gemini

Descarga y configura Gemini. Lo primero es instalar la aplicación y registrarte con tu cuenta. Una vez dentro, accede al chat de la IA y selecciona la pestaña de “Imagen”. Escribe un prompt detallado. Para generar la imagen de tu mascota, usa un prompt como este: “Genera una imagen de este perro cruzando el puente de cempasúchil para venir a la tierra de los vivos el Día de Muertos. No cambies al perro, no hagas una ilustración, que sea el mismo perro de las fotos. El puente deberá estar decorado con elementos del Día de Muertos y que haya fuegos artificiales detrás del perro”. Añade fotos de tu mascota. Sube imágenes de tu perro o gato desde tu galería para que Gemini pueda recrear sus rasgos con precisión. Ajusta la imagen según tu gusto. Una vez generada, revisa la imagen. Si no es exactamente como deseas, puedes modificar detalles o añadir efectos adicionales usando indicaciones nuevas en Gemini. Convierte la imagen en video. Cuando estés satisfecho con la imagen, selecciona la opción “Video” y utiliza un prompt como: “Convierte esta foto en video. Que el perrito esté corriendo sobre el puente de flores, viniendo hacia el espectador y anima los fuegos artificiales”. Asegúrate de adjuntar la imagen creada para que la animación se base en ella. Comparte tu video. Una vez finalizado, guarda tu creación y compártela en redes sociales para sumarte a la tendencia y rendir homenaje a tu mascota en este Día de Muertos.

#diademuertos #ia #perro #prompt ♬ sonido original - El Alex @alexvgm Ellos también cruzan el puente prompt: Por favor genera una imagen de este perro cruzando el puente de cempasúchil para venir a la tierra de los vivos el día de muertos. No cambies al perro, no hagas una ilustración, que sea el mismo perro de las fotos. El puente deberá estar decorado de día de muertos y que haya fuegos artificiales detrás de el. #gemini

Cómo crea un altar virtual para tu mascota con Gemini

Sube una foto clara de tu mascota a Gemini. Redacta un prompt detallado describiendo la escena que quieres crear. Por ejemplo: “Crea una foto de este perro en un altar de Día de Muertos con flor de cempasúchil, papel picado, velas, pan de muerto y foto enmarcada del animal. Que sea el mismo perro de las fotos, no cambies su cara”. Espera a que la IA genere la imagen según tus indicaciones. Descarga la imagen final una vez que estés satisfecho con el resultado. Comparte tu altar virtual con amigos y familiares para honrar la memoria de tu mascota.

Con Gemini, puedes crear un altar virtual de Día de Muertos para tu mascota, con flores, velas y su foto enmarcada. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

Estos trends no solo son creativos, sino que también permite expresar el cariño y la conexión que existe entre humanos y sus mascotas, recordando que el amor trasciende incluso más allá de la vida.

