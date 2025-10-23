El Día de Muertos es una de las celebraciones más entrañables de México, un puente entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron. Pero en esta conmemoración no solo regresan las almas humanas: también vuelven las de quienes nos dieron amor incondicional en vida. Sí, el 27 de octubre es el Día de Muertos de las mascotas, una fecha especial para recordar a esos compañeros peludos que alguna vez llenaron el hogar de alegría.

Cuándo llegan y a qué hora se despiden

De acuerdo con la tradición, las almas de las mascotas llegan la noche del 27 de octubre y permanecen hasta la madrugada del 28, cuando se despiden para regresar al Mictlán —el “lugar de los muertos” en náhuatl—. Por eso, muchas familias mexicanas preparan ese día una ofrenda especial para sus perros, gatos o cualquier otro animal de compañía que haya partido.

Durante el Día de Muertos de las mascotas, las familias colocan ofrendas con fotos, juguetes y comida favorita de sus compañeros peludos. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

Cómo preparar su ofrenda

La ofrenda para las mascotas puede colocarse junto a la de los demás seres queridos o en un espacio aparte, pero siempre debe estar lista antes del anochecer del 27. Se acostumbra adornarla con flores de cempasúchil, que según la creencia guían su camino, además de incluir una foto de la mascota, sus juguetes favoritos, croquetas, o incluso una muestra de su comida preferida.Algunas personas también colocan la urna con sus cenizas o visitan sus tumbas para decorarlas con flores y velas, siguiendo el mismo respeto y cariño que se ofrece a los humanos.

El Día de Muertos de las mascotas marca el inicio del calendario de celebraciones que culmina el 2 de noviembre. Es un recordatorio de que el amor trasciende especies y de que cada alma que compartió nuestra vida merece ser recordada. Muchos creen que durante esas horas mágicas, las mascotas regresan para olfatear su hogar, escuchar las voces de su familia y sentir, aunque sea por un instante, que nunca fueron olvidadas.

Se cree que en el Día de Muertos de las mascotas, las almas regresan del Mictlán para reencontrarse con sus seres humanos. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

El resto del calendario de Día de Muertos

Tras el 27 de octubre, el calendario continúa con fechas que también tienen un significado especial:

28 de octubre: se recuerda a quienes murieron en accidentes o de forma trágica.

se recuerda a quienes murieron en accidentes o de forma trágica. 30 y 31 de octubre: dedicados a los niños que fallecieron sin bautizo.

dedicados a los niños que fallecieron sin bautizo. 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, cuando se honra a los niños difuntos.

Día de Todos los Santos, cuando se honra a los niños difuntos. 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, cuando regresan las almas adultas.

El simbolismo del altar

Cada elemento del altar tiene un propósito. El agua sacia la sed del largo viaje; la sal purifica; la luz de las veladoras representa la esperanza; el copal honra a los dioses; y el cempasúchil traza el camino de regreso. A ellos se suman el pan de muerto, las frutas de temporada y las fotografías que evocan la memoria.

