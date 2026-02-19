Si eres de los que no deja pasar ninguna fecha especial y este martes 17 de febrero quieres sumarte a la celebración del Año Nuevo Chino con un detalle diferente en tu celular, esto te interesa. Muchas personas están buscando cómo activar el llamado “modo Caballo de Fuego” en WhatsApp, un cambio visual que permite reemplazar el tradicional ícono verde de la app por una imagen alusiva a este nuevo ciclo del horóscopo chino. No se trata de una función oficial, pero sí de un truco estético que puede ayudarte a entrar en sintonía con la energía del 2026, un año que promete dinamismo, pasión y nuevos comienzos.

De acuerdo con la tradición oriental, este 17 de febrero inicia el Año del Caballo de Fuego. En el horóscopo chino, esta combinación simboliza movimiento, determinación y valentía. Muchos creen que es un periodo ideal para emprender, viajar, tomar decisiones audaces y romper estructuras antiguas. Por eso, más allá de la superstición, hay quienes buscan “invocar” esa energía incluso desde detalles cotidianos como la apariencia de su WhatsApp.

No es una función oficial de WhatsApp, sino un cambio estético que solo modifica el ícono de la app.

Es importante aclararlo desde el inicio: este “modo” no es una actualización lanzada por WhatsApp ni por Meta. No cambia funciones internas, privacidad ni herramientas de mensajería. Únicamente altera el logo visible en la pantalla de inicio del celular, y esto se logra mediante una aplicación externa llamada Nova Launcher.

El “modo Caballo de Fuego” en WhatsApp permite personalizar el ícono con una imagen especial. | Crédito: Composición Mag / Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué necesitas para activar el “modo Caballo de Fuego”?

Antes de comenzar, debes tener:

Una imagen en formato PNG con fondo transparente que represente el Año del Caballo de Fuego.

Puedes descargarla de Internet.

O generarla con herramientas de inteligencia artificial.

Asegúrate de que esté guardada en tu galería.

La aplicación Nova Launcher instalada en tu teléfono Android.

El ícono de WhatsApp en “modo Caballo de Fuego”. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Paso a paso para activar el “modo Caballo de Fuego” en WhatsApp

Sigue estas instrucciones con calma:

Descarga Nova Launcher

Ingresa a la tienda de aplicaciones (Play Store).

Busca “Nova Launcher”.

Descárgala e instálala.

Ábrela y configúrala como lanzador predeterminado de tu teléfono.

Esto le dará permisos para modificar el diseño y los íconos de tu pantalla principal.

Cambia el ícono de WhatsApp

Vuelve a la pantalla de inicio donde aparece el ícono de WhatsApp.

Mantén presionado el ícono durante aproximadamente dos segundos.

En el menú emergente, selecciona “Editar” .

. Pulsa nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición.

Elige la opción “Aplicaciones” y luego “Fotos” o “Galería” .

y luego . Busca la imagen del Caballo de Fuego que guardaste previamente.

Ajusta el tamaño según tu preferencia.

Presiona “Listo” para confirmar.

Al finalizar, el nuevo ícono reemplazará al original en tu pantalla.

Miles de usuarios buscan cómo activar el “modo Caballo de Fuego” en WhatsApp paso a paso. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo funcionan los launchers?

Aplicaciones como Nova Launcher pertenecen al grupo de los llamados launchers o “lanzadores”. Su función es permitir que el usuario modifique la interfaz principal del teléfono.

Con estas herramientas puedes cambiar:

Tipografías

Fondos de pantalla

Widgets

Organización de aplicaciones

Logotipos de los íconos

Incluso es posible hacer que un dispositivo Android adopte una apariencia completamente distinta, simulando otros estilos visuales.

Un launcher suele tener tres componentes principales:

Pantallas de escritorio, donde están los íconos y widgets. Dock inferior, para apps de uso frecuente. Cajón de aplicaciones, donde se agrupan todas las herramientas instaladas.

Eso sí: Nova Launcher es una app de terceros y no cuenta con el respaldo oficial de Meta. El único cambio que permite sobre WhatsApp es el aspecto visual del ícono, ya sea su color, forma o tamaño.

¿Cómo volver al logo original?

Si después de la celebración quieres restaurar el diseño tradicional de WhatsApp, el proceso es sencillo:

Desinstala Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono.

Al hacerlo, todas las modificaciones visuales desaparecerán automáticamente y el sistema volverá a su configuración original.

