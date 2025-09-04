Millones de personas cuentan con un iPhone , pues quedan fascinadas por la experiencia y la calidad que ofrece. Sin embargo, existen ciertas curiosidades que pocos usuarios han descubierto cuando usaron este dispositivo de Apple , tal como lo que observó una persona al momento de configurar su alarma que, probablemente, nunca lo hayas notado.

En caso tengas este dispositivo y quieres establecer una alarma, lo habitual sería que te dirijas a la aplicación ‘Reloj’. Allí puedes seleccionar la hora y los minutos deseados en las columnas correspondientes.

Millones de personas configuran su alarma al momento de dormir para despertarse en la mañana del siguiente día. (Fuente: iStock)

Seguramente has pensado que, al deslizar la rueda giratoria para elegir la hora de la alarma, pienses que es un ciclo circular que no tendría fin. Sin embargo, esto no es así, ya que no se trata de un proceso infinito.

Esto fue demostrado por un usuario de X, quien puso en evidencia que la lista de horas es lineal y llega hasta cierto punto, y no circular como creías en un principio. Es más, lo comprobó para que los usuarios de iPhone pudieran verificar que no estaba mintiendo.

the time picker on iphones alarm app isn’t actually circular it’s just a really long list pic.twitter.com/mvszyGILbR — sky (@skydotcs) August 31, 2025

En su video, se puede ver que, al deslizar la columna de los números para ajustar la hora, el movimiento se detiene en el número 4. Pese en sus intentos por continuar el trayecto, el sistema no le permite.

Los usuarios lo pusieron a prueba

Ante esta novedad, aquellas personas que poseen un iPhone lo pusieron a prueba y, efectivamente, quedaron sorprendidos al observar que dicho usuario de X (anteriormente Twitter) estaba en lo cierto.

Algunos se sintieron traicionados por el fabricante de estos dispositivos; otros consideraron que es un descubrimiento “muy inquietante”. Hasta el momento, Apple no se ha pronunciado al respecto sobre esta revelación que ha levantado varias dudas.

No sería la primera que un usuario de iPhone detecte este tipo de "fallas". (Foto: Nano Calvo / VW Pics / Universal Images Group vía Getty Images)

