Quienes crecimos viendo las exitosas telenovelas en las que participó Adela Noriega es imposible olvidar el gran papel que hizo en cada una de ellas. “María Isabel”, “El privilegio de amar”, “Amor real” y “Quinceañera” son algunas de las producciones que nos dejaron una huella profunda; sin embargo, desde su última participación en “Fuego en la sangre”, de 2008, no se tiene rastro de ella, pues desapareció del mundo del entretenimiento y, por así decirlo, de la faz de la tierra, motivo por el que la noticia de su posible muerte causó revuelo en la gente, algo que por fortuna fue desmentido. A raíz de esto, el que menos quiere saber dónde se encuentra. A continuación, lo que se sabe.

La belleza de Adela Noriega hizo suspirara millones de televidentes (Foto: Televisa)

ADELA NORIEGA ESTÁ BIEN

Luego de desmentir la muerte de Noriega a causa de un cáncer, comenzaron a surgir una serie de especulaciones que afirmaban que en realidad estaba escondida porque tenía el rostro desfigurado, información que refutó la periodista Martha Figueroa, quien es su amiga.

“Lo último que se supo de Adela Noriega es que vivía en Miami. No está desfigurada, no está horrorosa, ni avejentada como la han presentado en algunos medios. Adela está perfecta. No está como cuando tenía 20 años, pero sí es una mujer guapa de 55 años”, señaló en su canal de YouTube.

Aclaró que en el país norteamericano vende y renta casas y/o propiedades, al menos eso es lo que se sabe hasta la fecha, precisó.

Asimismo, dio a conocer que como Noriega siempre ha mantenido bajo siete llaves su vida privada, incluso cuando era un personaje público, muchos han tratado de generar datos falsos en torno a ella.

“Adela Noriega nunca sale a desmentir nada. Nunca ha salido a decir: ‘No es cierto, no anduve con este cuate’. ‘No es cierto, no es mi hijo’. ‘No es cierto, no estoy desfigurada. No me escondí’, ‘No me casé’, ‘No tengo cáncer’, ‘No es mi hijo Peso Pluma’. ¡Nada! Entonces, como nunca sale y desmiente, la gente se queda con la finta [con las ideas falsas]”, concluyó.

A raíz de que Adela Noriega jamás se pronuncia sobre algún tema que la involucre, muchos especulan sobre ella (Foto: Televisa)

Mauricio Islas, quien compartió créditos con Adela Noriega en “Amor Real”, también se pronunció sobre el tema del paradero de la querida actriz, de quien dijo siempre fue muy reservada.

“No me sorprende para nada que no tenga redes. Ella siempre fue así, desde antes. Y es de admirarse que quiera estar alejada de las cámaras, de los paparazis, de la foto; para mí es algo admirable que incluso con las redes sociales se mantenga firme”, indicó.

Adela Noriega se alejó de las telenovelas después de actuar en "Fuego en la sangre" (Foto: Televisa)

