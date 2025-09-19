Hay nombres que no siempre aparecen en los titulares, pero que están detrás de los grandes éxitos. Uno de ellos es el de Brett James, un compositor clave en la historia reciente de la música country, con una trayectoria que lo llevó a trabajar con artistas como Carrie Underwood, Kenny Chesney y Jason Aldean. Su influencia en la industria fue profunda, aunque muchos recién están conociendo su historia.

En los últimos días, su nombre volvió a ocupar espacio en los medios, esta vez por una razón completamente distinta: perdió la vida a los 57 años de edad. Y si estás aquí es probable que te estés preguntando: ¿quién fue realmente Brett James y qué fue lo que pasó?

¿QUIÉN FUE BRETT JAMES?

Brett James Cornelius, nació el 5 de junio de 1968 en Columbia, Missouri. Aunque en un inicio se formó en medicina, no tardó en abandonar la carrera para seguir su verdadera vocación: la música. En 1995 lanzó su primer álbum como solista bajo el sello Arista Nashville, aunque su mayor reconocimiento llegaría como compositor.

A lo largo de su carrera, escribió para grandes nombres del country como Carrie Underwood, con quien coescribió “Jesus, Take The Wheel” y “Cowboy Casanova”, y Kenny Chesney, con quien trabajó en temas como “When The Sun Goes Down” y “Out Last Night”. También colaboró con Dierks Bentley, Rascal Flatts, Jason Aldean, entre otros.

Brett James no solo acumuló números uno en las listas de Billboard; también fue reconocido con importantes premios. En 2006 ganó un Grammy Award por “Jesus, Take The Wheel” y fue nombrado Country Songwriter of the Year en dos ocasiones por la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).

En 2020, fue incluido en el prestigioso Nashville Songwriters Hall of Fame, un reconocimiento que solo reciben quienes han dejado una huella duradera en la historia de la música estadounidense.

El cantautor de música country Brett James perdió la vida el jueves 18 de septiembre (Foto: Brett James / Facebook)

¿DE QUÉ MURIÓ BRETT JAMES?

El jueves 18 de septiembre, Brett James murió a los 57 años en un accidente aéreo ocurrido en Franklin, Carolina del Norte. De acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión Cirrus SR22T en el que viajaba se estrelló en un campo cercano a la escuela primaria Iotla Valley Elementary School. No hubo sobrevivientes. A bordo iban tres personas.

Las autoridades locales y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando las causas del accidente. El avión había partido desde el aeropuerto John C. Tune en Nashville, Tennessee.

UNA VIDA FUERA DEL FOCO

A pesar de su éxito, James mantuvo un perfil bajo. No era habitual verlo en portadas de revistas ni protagonizar escándalos. Su vida giraba en torno a la música, su familia y sus amistades. En junio, había compartido en redes una foto celebrando el Día del Padre con su familia, en lo que sería una de sus últimas publicaciones.

Estaba casado con Sandra Cornelius y tenía hijos, aunque siempre fue reservado con los detalles de su vida personal, algo que suele ser muy raro en estas épocas, en la que la mayoría de las artistas comparten su vida familiar con sus seguidores para crear una comunidad más sólida y personal.

Tras conocerse la noticia, la comunidad artística de Nashville reaccionó con mensajes de respeto y homenaje. La ASCAP escribió en su cuenta oficial: “Brett fue un colaborador confiable de los grandes del country y un verdadero defensor de sus colegas compositores. Gracias por tu música inolvidable”.

El Nashville Songwriters Hall of Fame también compartió un mensaje en su memoria, recordándolo como un talento excepcional y una parte fundamental de la comunidad de compositores de la ciudad.

Brett James junto a su esposa en unas vacaciones a las Bahamas (Foto: Brett James / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.