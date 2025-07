Travis Kelce sorprendió a sus seguidores al publicar por primera vez fotos junto a Taylor Swift en su cuenta de Instagram. El jugador de la NFL, de 35 años, compartió una serie de imágenes para mostrar cómo ha sido su día a día desde que terminó la temporada. “Tuve algunas aventuras en esta temporada baja”, escribió el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

En la primera foto, aparece abrazado con Swift sobre un bote con gorras a juego: la de Kelce decía “Captain” y la de Taylor, “First Mate”. En otra imagen, se les ve cenando en un restaurante, usando atuendos negros combinados. Un detalle que llamó la atención de muchos fue el fondo de pantalla del teléfono de Kelce, que mostraba una foto de él con la cantante.

En otra foto aparecen junto a Erin Andrews y más amigos durante una escapada grupal a Montana en marzo.

En una de las imágenes, se les ve abrazados en la nieve y en una pista de hielo. (Foto: @killatrav / Instagram)

La publicación muestra momentos de su temporada de vacaciones, incluyendo paseos en bote, cenas y viajes con amigos. (Foto: @killatrav / Instagram)

Según la revista People, una fuente reveló que la pareja había sido vista en el club Auric Room, en Lone Mountain Ranch.

El deportista también compartió una imagen donde ambos juegan en la nieve. Kelce aparece levantando un pie mientras Swift abre los brazos.

En otra foto, tomada dentro de una cueva, se etiquetó a Ross Travis, amigo cercano de Kelce, y a Este Haim, amiga y colega musical de Swift.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el deportista tiene una foto con Swift como fondo de pantalla en su celular. (Foto: @killatrav / Instagram)

La última imagen los muestra en una pista de hielo. Swift sonríe mientras se apoya en Kelce, quien sostiene un palo de hockey. Aunque la cantante ya había aparecido en público con él y ambos hablaron de su relación con los medios, esta es la primera vez que ella aparece en su perfil de Instagram.

Por su parte, Taylor Swift compartió una selfie con Kelce el 22 de junio de 2024, donde también estaban el príncipe William y sus hijos George y Charlotte, durante su primer concierto en Londres en el estadio de Wembley.

Aunque Swift ya había publicado imágenes con Kelce, esta fue la primera vez que ella apareció en su perfil. (Foto: @killatrav / Instagram)

Poco después, Kelce apareció sorpresivamente en el escenario del Eras Tour, lo que motivó otra publicación de la cantante.

“Todavía me estoy riendo/enamorando del debut de @killatrav en el Eras Tour. Nunca voy a olvidar estos shows”, escribió, junto con una imagen del momento en que Kelce la cargó durante su interpretación de “I Can Do It with a Broken Heart”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí