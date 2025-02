El pleito entre Daddy Yankee y Mireddys González sigue escalando, y cada nuevo capítulo deja más interrogantes. Tras casi tres décadas juntos, su separación no solo ha dado de qué hablar, sino que también ha desatado una disputa que parece no tener fin. Ahora, en medio de este proceso, González le ha lanzado un duro recordatorio al reguetonero, dejando entrever que no dará un paso atrás en esta batalla legal.

Mireddys y Ayeicha González Castellanos, esposa y cuñada de Daddy Yankee, presentaron este jueves una moción afirmando que ya hicieron todo lo que se les pidió en la disputa legal por las empresas.

Según el documento al que tuvo acceso El Nuevo Día, las hermanas González Castellanos, a través de sus abogados, confirmaron que ya entregaron una carta gerencial y argumentan que no hace falta realizar la deposición confidencial programada para este mes.

Sin embargo, en la moción de dos páginas, la esposa del reguetonero le recordó que sigue siendo codueña de las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc., ya que aún posee el 50% de las acciones o activos de estas empresas.

Mireddys González dice que cumplió con lo solicitado por Daddy Yankee. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP

Tras la presentación de la moción, el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, ordenó que Daddy Yankee, por medio de sus abogados, responda al documento. Si se confirma que las demandadas cumplieron con todos los requerimientos, la disputa legal podría llegar a su fin.

El mensaje de Mireddys González a Daddy Yankee

Por otro lado, Mireddys le dejó claro a su aún esposo que siempre estará dispuesta a brindar información sobre las corporaciones. Actualmente, estas empresas están bajo la dirección de Daddy Yankee y su hija mayor, Yamilette Ayala, quien nació de una relación previa del artista antes de casarse con Mireddys.

Daddy Yankee ahora está obligado a responder a la moción presentada por Mireddys González. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP

“De surgir alguna otra duda o preocupación en la parte demandante sobre alguna información, documento o dato que pueda necesitar en su desempeño como nuevo presidente o director de las corporaciones, el Tribunal debe tomar conocimiento de que la parte demandada Mireddys González siempre va a estar disponible, ya que al presente sigue siendo dueña del 50% de las acciones o los activos propietarios de las corporaciones”, indica el documento.