¿Incómodo momento? Este 1 de mayo, Vanessa Lyon visitó el set de “Hoy Día” para expresarle en vivo y en directo todo el amor que siente al conductor Carlos Calderón, quien es su pareja y padre de su hijo. Si bien, el ambiente se llenó de romanticismo, pues le dedicó tiernas palabras y le dio un ramo de rosas, hubo un detalle que no pasó desapercibido. Resulta que la modelo venezolana lució un vestido para la ocasión, pero que estaba roto. A continuación, más detalles de su look que se convirtió en el más comentado.

EL VESTIDO ROTO DE VANESSA LYON EN “HOY DÍA”

Mientras la cámara enfocaba a Vanessa Lyon antes de ingresar al estudio, se podía ver que lucía radiante con un vestido de cuero marrón que a simple vista no se notaba tan estropeado, pero sí, estaba viejo y roto. Quizá ella no se percató que su prenda se encontraba muy deteriorada, pues al ser una de sus favoritas, no dudó en repetirla, algo que dio a conocer en sus redes sociales tras su visita.

“Te cuento que este vestido lo compré en el 2016 y lo he usado para varias ocasiones y lo he repetido mucho. A mí no me importa repetir outfits o lo que diga la gente, si lo necesito y necesito volver a usarlo, me lo vuelvo a poner; de verdad que no me importa”, comenzó a señalar en una de sus historias de Instagram.

Pese al cariño que le tiene, se percató – antes de entrar al set – que una de las tiras del hombro se estaba rompiendo; por fortuna tuvo la ayuda de una de las estilistas que cosió esa parte rápidamente, pero cuando le dijo que debía ser la última vez que use dicha prenda, pensó que estaba exagerando: “No quiero. Me encanta el color, además a nosotras las cuadraditas nos hace cintura, no la de guitarra, pero sí ayuda”.

Sin embargo, cuando salió del estudio y se fue a uno de los camerinos se dio cuenta de que su vestido favorito estaba viejo, toda vez que en varias partes el cuero se estaba pelando, algo que mostró en sus historias.

Debido a ello, recién aceptó que era momento de despedirse de esa prenda a la que le había agarrado mucho cariño y le duró casi una década.

DATOS PERSONALES DE VANESSA LYON

Nombre de nacimiento: Vanessa León

Vanessa León Lugar de nacimiento: Venezuela

Venezuela Cumpleaños: 19 de septiembre

19 de septiembre Año de nacimiento: 1981

1981 Ocupación: Modelo y actriz

Modelo y actriz Hijos: León

León Instagram: @_vanessalyon