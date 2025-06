Meghan Markle y el príncipe Harry causaron revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que aparecen bailando en una habitación de hospital para inducir el nacimiento de su hija Lilibet. La duquesa de Sussex publicó el clip para celebrar el cuarto cumpleaños de la niña y explicó que, tras intentar comidas picantes, caminatas y acupuntura sin éxito, “solo quedaba una cosa por hacer”. En el video se ve a Meghan embarazada bailando al ritmo de la canción ‘Baby Mama’ mientras Harry aparece al fondo.

Sin embargo, el video viene siendo utilizado por algunos usuarios de redes sociales para difundir teorías conspirativas. En Twitter, varios aseguraron, sin pruebas, que Meghan nunca estuvo embarazada y que usó una panza postiza conocida como “moonbump”. Incluso llegaron a afirmar que el video fue grabado en un set o fue creado con inteligencia artificial.

Algunos comentarios indicaron que la forma de su vientre no era real o que estaba ubicado demasiado alto. Otros dijeron que el hecho de que pudiera bailar así con nueve meses de embarazo era extraño: “o es sobrehumana, o no estaba embarazada en absoluto”, escribieron. También aseguraron que el equipo médico visto en el fondo no correspondía a una sala de parto.

Otros afirmaron que Meghan debería estar en una bata médica, sin joyas y conectada a un suero. Una supuesta enfermera escribió que “debería tener una cánula en la mano”, y otra persona señaló que no se la pondrían si estuviera con ropa propia. Algunos usuarios incluso editaron el video con garabatos, señalando lo que consideraban inconsistencias.

Meghan también compartió fotos inéditas de Lilibet con Harry: en una imagen, el duque camina con su hija de la mano por un sendero soleado; en otra, la sostiene mientras la mira con ternura. “El lazo más dulce de ver crecer. La niña de papá y su pequeña aventurera. ¡Feliz cumpleaños, Lili!”, escribió Meghan.

Horas antes, la duquesa ya había publicado dos fotos familiares más. En una se la ve abrazando a Lili en un bote, ambas con el cabello alborotado por el viento. En la otra, Meghan sostiene a su hija recién nacida en un momento íntimo de contacto piel con piel. “¡Feliz cumpleaños a nuestra hermosa niña! Hace cuatro años llegó a nuestras vidas, y cada día es más brillante gracias a ella”, escribió.

Lilibet nació el 4 de junio de 2021 y fue nombrada en honor a su bisabuela, la reina Isabel II, quien de niña no podía pronunciar su propio nombre y fue apodada cariñosamente “Lilibet” por su abuelo. El apodo se mantuvo en el círculo íntimo de la familia real; no obstante, un asistente real aseguró que la reina “estaba tan enfadada como nunca la había visto” cuando Harry y Meghan dijeron que ella había aprobado el uso del nombre.

Según el medio Daily Mail, el autor Robert Hardman, en su biografía del rey Carlos, la reina Isabel se molestó con el anuncio de los Sussex en 2021. La BBC reportó que no se le pidió permiso para usar el nombre, aunque los abogados de la pareja negaron rotundamente esa versión. Un portavoz de los Sussex insistió en que Harry habló con su abuela antes de hacerlo y que jamás habrían usado el nombre sin su apoyo.

Los motivos por los que el Príncipe Harry y Meghan Markle dejaron la monarquía británica

Según ¡HOLA!, el Príncipe Harry y Meghan Markle “se sintieron obligados” a alejarse de la monarquía británica y de sus funciones reales. La principal razón que se dio a conocer, incluso a través de la defensa legal del duque de Sussex en un tribunal, es que sentían que “no estaban siendo protegidos por la institución”. Esto se vincula con la decisión de ser despojados del derecho a la seguridad policial en Reino Unido tras su renuncia en 2020.

El duque de Sussex expresó que la falta de seguridad adecuada para su familia, especialmente para Meghan y sus hijos, fue un factor determinante. Manifestó que sigue siendo peligroso y que la posibilidad de que alguien actúe en consecuencia de la información difundida es una preocupación, lo que influye en que no quiera que su esposa regrese al Reino Unido sin esa protección.

Originalmente, los Duques de Sussex anunciaron su intención de dar un paso atrás y buscar una independencia financiera, aunque deseaban continuar apoyando a la difunta reina como miembros de la familia real financiados de forma privada; sin embargo, se produjo un conflicto con la Casa Real, donde la voluntad de la Reina Isabel II se impuso, estableciendo que no podían ser “royals a tiempo parcial”. Esto llevó a una salida total de sus funciones y a la renuncia del Príncipe Harry a sus títulos militares, lo que, según el medio citado, fue una de las cosas que más le dolió perder.