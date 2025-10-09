Elizabeth Gutiérrez forma parte de la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, donde viene demostrando qué tan preparada está para afrontar todo tipo de retos, tanto físicos como mentales, con el fin de ganar el reality de Telemundo, que comenzó el 7 de octubre de 2025. A raíz de la expectativa que ha generado su presencia en dicho formato, muchos desean saber más sobre la vida de la actriz, en especial si su corazón ya tiene dueño. A continuación, la respuesta.

Como se recuerda, en abril de 2024, la actriz y William Levy confirmaron su separación tras veinte años juntos y dos hijos en común.

La actriz reveló su situación sentimental en el podcast de Clarissa Molina (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

¿ACTUALMENTE ELIZABETH GUTIÉRREZ TIENE NOVIO?

Tras el fin de su relación con Levy, Elizabeth Gutiérrez siempre fue reservada para hablar sobre su situación sentimental, pero en el podcast de Clarissa Molina contó que se encuentra soltera.

“Siempre estoy abierta al amor. El amor es lo más lindo, es el estado más lindo. Soy una persona que me gusta estar en pareja, pero también sé que hay procesos que hay que vivir. No es algo que se busca, cuando llega, llega. En un año me han inventado tantos rumores”, dijo en “Clarissima” el 1 de abril de 2025.

No solamente ello, reveló qué busca en un hombre: “Una personalidad sencilla, honesto, que se lleve bien con todo el mundo, caballero. Que no vaya a terapia, que no tenga que encontrar su niño interior, que sepa lo que quiere”.

Ella es una mujer que roba miles de suspiros en sus seguidores (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

ACLARA RUMORES DE ROMANCE CON OTRAS PERSONAS

Si bien, Gutiérrez señaló que está disfrutando de su soltería, cada vez que la han visto con alguien siempre los vincularon sentimentalmente, por lo que aclaró algunos rumores de romance.

Ella fue muy enfática y aseguró que jamás tuvo algo con el empresario dominicano Frank Elías Rainieri, del grupo Punta Cana; es más, ni lo conoce. “Yo dije: ‘Pero ¿quién es este señor?’. Porque yo ni siquiera lo conocía. Me sentí tan mal porque yo no sé si esa persona tiene pareja, si tiene esposa. ¿Cómo están inventando eso de mí cuando si pasa por mi lado ni siquiera lo conozco? No me gusta dar explicaciones porque creo que para eso lo hacen, pero esta vez lo hice porque no conozco a este señor, no sé si tiene familia. Hay ciertas cosas que sí tienes que aclarar”, le manifestó a Molina.

Elizabeth Gutiérrez también fue vinculada al chef venezolano Yisus, quien se divorció en mayo de 2024. En esta ocasión, el propio cocinero señaló que no tiene ningún romance o acercamiento con ella, pero indicó que cualquiera puede caer rendido a sus pies porque es “espectacular”, publica Univision.

Ella es muy activa en sus redes sociales (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí