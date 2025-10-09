Helen Ochoa forma parte de la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, donde viene dejando lo mejor de sí en la competencia. Aunque varios la conocían por ser cantante, muchos quieren saber detalles sobre su vida privada; por ejemplo, quién es su esposo Juan Pablo Santos. A continuación, te doy más detalles sobre él.

Vale precisar que ambos se casaron primero por lo civil el 8 de noviembre de 2020 tras 12 años de relación, en una ceremonia familiar en Fresno, California. Meses después, llegó el matrimonio religioso: el 5 de marzo de 2021 en la Iglesia de la Virgen de Zapopan en Guadalajara.

Como la boda se realizó en plena pandemia por el COVID-19, los novios e invitados cumplieron con todos los protocolos de salubridad; es decir, usaron mascarillas, pasaron por test de coronavirus con no más de 72 horas y una estación ambulante para tomarse la temperatura o atender cualquier contratiempo.

Su relación de más de una década los ha llevado a conocerse muy bien (Foto: Juan Pablo Santos / Instagram)

¿QUIÉN ES JUAN PABLO SANTOS?

Juan Pablo Santos es el mánager de Helen Ochoa. Tiene más de diez años de experiencia en la industria musical, siendo su especialidad el marketing, desarrollo artístico y distribución digital.

Actualmente, es label manager en JG Music, compañía para la que lideró campañas para el reconocido cantante de regional mexicano Christian Nodal, así como Los Plebes del Rancho. También ha colaborado con Adriel Favela y Noel Torres.

Asimismo, es CEO de Saints Music, con la que impulsó la carrera de su ahora esposa. Su labor es combinar estrategia, visión creativa y experiencia en televisión y música mexicana.

En sus redes sociales, en especial Instagram, cuenta con miles de seguidores. Aquí comparte fotografías y videos de su trabajo, así como de la mujer que comparte su vida. En las publicaciones al lado de su esposa, se deja ver lo muy enamorado que está.

Perfil de Instagram de Juan Pablo Santos: @jpsantos121

Junto a su pareja Juan Pablo Santos (Foto: Helen Ochoa / Instagram)

