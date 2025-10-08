La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” (Telemundo) arrancó el 7 de octubre de 2025 con 18 participantes divididos en tres equipos: Tiburones, Panteras y Águilas, que lucharán por llevarse el premio de US$200,000. Conoce cómo se han divido a los participantes.
Bajo la conducción del actor mexicano Héctor Suárez Gomís, esta edición promete más acción, retos físicos y tensas rivalidades que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de celebridades y figuras del entretenimiento. Entre los competidores hay actores, actrices, modelos, influencers y cantantes, cada uno con su propia historia y experiencia en realities.
¿CÓMO ESTÁN CONFORMADOS LOS EQUIPOS DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″?
A continuación, conoce cómo se han divido los equipos para el reality de competencia:
EQUIPO TIBURONES
- José María Galeano: Actor español con trayectoria en teatro y televisión.
- Ximena Herrera: Actriz boliviana con carrera en cine y televisión en México.
- Helen Ochoa: Cantante mexicana.
- Fernanda Flores: Estrella de telerrealidad.
- Martín Salvador: Deportista e influencer
- Rodrigo Mata: Paramédico e influencer
EQUIPO PANTERAS
- Elizabeth Gutiérrez: Actriz e influencer mexicana-estadounidense.
- Gary Centeno: Actor costarricense.
- Christian de la Campa: Actor mexicano. .
- Estefanía Ahumada: Actriz y conductora.
- Nievelis Gonzáles (“Nieve”): Influencer, modelo y bailarina puertorriqueña.
- Roberto Alejandro: Bailarín.
EQUIPO ÁGUILAS
- Jason Romo: Actor y modelo mexicano.
- Mauricio Islas: Actor mexicano
- Julieta Grajales: Actriz mexicana.
- Zoraida Gómez: actriz mexicana.
- Moi Guiquita: Activista indígena ecuatoriano.
- Paulina Araujo: Instructora e influencer.
¿CÓMO VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”?
Los episodios de “La Isla: Desafío Extremo 2025” se transmitirán en vivo por Telemundo cada semana y estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.
- También puedes verlos en la app oficial de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store).
- El canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento y @LaIslaTLDM comparte contenido exclusivo y resúmenes.
- La conversación continúa en redes sociales usando el hashtag #LaIslaDesafioExtremo en Instagram (@LaIslaTLDM), Facebook, TikTok y X.
