La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” se inició el 7 de octubre de 2025 (Foto: Telemundo)
La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” (Telemundo) arrancó el 7 de octubre de 2025 con 18 participantes divididos en tres equipos: Tiburones, Panteras y Águilas, que lucharán por llevarse. Conoce cómo se han divido a los participantes.

Bajo la conducción del actor mexicano Héctor Suárez Gomís, esta edición promete más acción, retos físicos y tensas rivalidades que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de celebridades y figuras del entretenimiento. Entre los competidores hay actores, actrices, modelos, influencers y cantantes, cada uno con su propia historia y experiencia en realities.

¿CÓMO ESTÁN CONFORMADOS LOS EQUIPOS DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″?

A continuación, conoce cómo se han divido los equipos para el reality de competencia:

EQUIPO TIBURONES

  • José María Galeano: Actor español con trayectoria en teatro y televisión.
  • Ximena Herrera: Actriz boliviana con carrera en cine y televisión en México.
  • Helen Ochoa: Cantante mexicana.
  • Fernanda Flores: Estrella de telerrealidad.
  • Martín Salvador: Deportista e influencer
  • Rodrigo Mata: Paramédico e influencer

EQUIPO PANTERAS

  • Elizabeth Gutiérrez: Actriz e influencer mexicana-estadounidense.
  • Gary Centeno: Actor costarricense.
  • Christian de la Campa: Actor mexicano. .
  • Estefanía Ahumada: Actriz y conductora.
  • Nievelis Gonzáles (“Nieve”): Influencer, modelo y bailarina puertorriqueña.
  • Roberto Alejandro: Bailarín.

EQUIPO ÁGUILAS

  • Jason Romo: Actor y modelo mexicano.
  • Mauricio Islas: Actor mexicano
  • Julieta Grajales: Actriz mexicana.
  • Zoraida Gómez: actriz mexicana.
  • Moi Guiquita: Activista indígena ecuatoriano.
  • Paulina Araujo: Instructora e influencer.

¿CÓMO VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”?

Los episodios de “La Isla: Desafío Extremo 2025” se transmitirán en vivo por Telemundo cada semana y estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

  • Los episodios se transmiten en vivo por Telemundo.
  • Al día siguiente estarán disponibles en Peacock.
  • También puedes verlos en la app oficial de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store).
  • El canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento y @LaIslaTLDM comparte contenido exclusivo y resúmenes.
  • La conversación continúa en redes sociales usando el hashtag #LaIslaDesafioExtremo en Instagram (), Facebook, TikTok y X.

