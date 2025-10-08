La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” (Telemundo) arrancó el 7 de octubre de 2025 con 18 participantes divididos en tres equipos: Tiburones, Panteras y Águilas, que lucharán por llevarse el premio de US$200,000. Conoce cómo se han divido a los participantes.

Bajo la conducción del actor mexicano Héctor Suárez Gomís, esta edición promete más acción, retos físicos y tensas rivalidades que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de celebridades y figuras del entretenimiento. Entre los competidores hay actores, actrices, modelos, influencers y cantantes, cada uno con su propia historia y experiencia en realities.

¿CÓMO ESTÁN CONFORMADOS LOS EQUIPOS DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″?

A continuación, conoce cómo se han divido los equipos para el reality de competencia:

EQUIPO TIBURONES

José María Galeano: Actor español con trayectoria en teatro y televisión.

Ximena Herrera: Actriz boliviana con carrera en cine y televisión en México.

Helen Ochoa: Cantante mexicana.

Fernanda Flores: Estrella de telerrealidad.

Martín Salvador: Deportista e influencer

Rodrigo Mata: Paramédico e influencer

EQUIPO PANTERAS

Elizabeth Gutiérrez: Actriz e influencer mexicana-estadounidense.

Gary Centeno: Actor costarricense.

Christian de la Campa: Actor mexicano.

Estefanía Ahumada: Actriz y conductora.

Nievelis Gonzáles ("Nieve"): Influencer, modelo y bailarina puertorriqueña.

Roberto Alejandro: Bailarín.

EQUIPO ÁGUILAS

Jason Romo: Actor y modelo mexicano.

Mauricio Islas: Actor mexicano

Julieta Grajales: Actriz mexicana.

Zoraida Gómez: actriz mexicana.

Moi Guiquita: Activista indígena ecuatoriano.

Paulina Araujo: Instructora e influencer.

¿CÓMO VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”?

Los episodios de "La Isla: Desafío Extremo 2025" se transmitirán en vivo por Telemundo cada semana y estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Los episodios se transmiten en vivo por Telemundo.

Al día siguiente estarán disponibles en Peacock.

También puedes verlos en la app oficial de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store).

El canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento y @LaIslaTLDM comparte contenido exclusivo y resúmenes.

La conversación continúa en redes sociales usando el hashtag #LaIslaDesafioExtremo en Instagram (@LaIslaTLDM), Facebook, TikTok y X.

