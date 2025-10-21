Podemos decir que Elizabeth Olsen es una figura única dentro de Hollywood. A diferencia de muchas celebridades que viven bajo los reflectores, ella prefiere mantener un perfil bajo, con una personalidad reservada y un estilo elegante sin necesidad de ostentar marcas de lujo.

En una entrevista con InStyle Magazine, donde aparece como protagonista de la edición digital de invierno 2025, Olsen habló sobre su forma de ver la fama.

“No sé cómo ser una versión performativa de mí misma para el público, ni quiero hacerlo”, declaró.

La actriz señala que, para ella, lo más importante es que el público se concentre en sus personajes y no en su imagen personal. “Quiero que la gente vea una película y me vea como un personaje”, afirmó.

Elizabeth Olsen nació el 16 de febrero de 1989 en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

El periodista Jason Sheeler, autor del perfil, destacó que Olsen casi siempre usa ropa vintage, como su reloj Cartier o jeans Levi’s, además de prendas que le regalan sus hermanas de la marca The Row.

Otra diseñadora que parece haber conquistado a Olsen es Phoebe Philo. Durante la entrevista, la actriz contó que usó los mismos zapatos que lleva su personaje en una serie que acaba de grabar.

“No me los querían dar, así que los compré. Simplemente se sienten tan bien en mis pies”, explicó, demostrando que solo invierte en piezas que realmente ama y le resultan cómodas.

Aunque no se considera una amante del lujo en la moda, sí confiesa que le gusta gastar en otras cosas.

La actriz reveló que prefiere gastar dinero en productos para la piel y artículos para el hogar antes que en moda de lujo. (Foto: AFP)

“Me encanta comprar comida, y me encanta comprar artículos para el hogar. Ropa de cama. Compro muchas mesas pequeñas…”, comentó entre risas, revelando que su verdadero gusto está en la decoración y el bienestar personal.

Sobre el cuidado de la piel también fue muy clara. Olsen aseguró que prefiere invertir en tratamientos faciales en lugar de ropa. “Gasto dinero, pero no en ropa”, dijo.

Elizabeth Olsen interpretando a Wanda en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura". (Foto: Marvel Studios)

“Es en productos para la piel, en láseres. No quiero hacerme nada extremo en la cara, así que invierto en la elasticidad”, añadió.

Elizabeth Olsen comenzó su carrera en el cine independiente y hoy forma parte del universo cinematográfico de Marvel, además de haber terminado recientemente una comedia romántica.

Los papeles más destacados de Elizabeth Olsen

Los papeles más destacados de Elizabeth Olsen se dividen entre el éxito del universo de superhéroes y la crítica en el cine independiente. El rol que la catapultó a la fama global es el de Wanda Maximoff / Bruja Escarlata dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), un personaje que debutó en Avengers: Age of Ultron.

Antes de su fama en Marvel, Olsen ya había llamado la atención de la crítica con su papel protagónico en el drama independiente Martha Marcy May Marlene (2011). En esta película, interpretó a Martha, una joven que lucha con la paranoia y los delirios tras escapar de una secta abusiva. Su actuación fue muy elogiada, le valió múltiples premios y consolidó su reputación como una actriz versátil.

Fuera del UCM, otro papel notable incluye a la agente del FBI Jane Banner en el aclamado thriller Wind River (2017). Además, interpretó a la asesina real Candy Montgomery en la miniserie de HBO Max Love and Death (2023), un papel que mostró su capacidad para encarnar personajes oscuros y complejos.

