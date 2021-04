Elizabeth Olsen ha logrado ganarse un nombre en la industria del entretenimiento, prueba de ello es el reconocimiento que adquirió por dar vida a Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel. Recientemente, la actriz contó lo difícil que fue abrirse camino e incluso dijo que no quería ser conocida como la hermana menor de Mary-Kate y Ashley Olsen.

En una reciente entrevista con la revista Glamour UK, la actriz, de 32 años, reveló que cuando tenía 10 años en 1999, pensó en cambiarse el apellido frente al abrumador éxito de sus hermanas tras su carrera en “Fuller House” y el éxito que obtuvieron en “Passport to Paris” y “Switching Goals”.

“Durante ese tiempo, pensé ‘No quiero que me asocien con (sus hermanas Mary-Kate y Ashley)’, por alguna razón”, contó Elizabeth Olsen a Glamour UK en su artículo de portada digital de abril de 2021.

“Creo que entendí cómo era el nepotismo de forma inherente a los 10 años. No sé si conocía la palabra, pero hay algún tipo de asociación entre no ganar algo que creo que me molestó a una edad muy temprana”, añadió en su declaración.

Según dijo la actriz que dio vida a la Bruja Escarlata, planeaba llamarse Elizabeth Chase, usando su segundo nombre en lugar del último. Añadió que la idea de cambiar de nombre “tenía que ver con mis propias inseguridades, pero tenía 10 años”, que finalmente superó.

Luego que sus hermanas dejaron de actuar para comenzar su marca de moda, Elizabeth se mantuvo firme y aseguró que el consejo que le dieron sigue vigente.

“La palabra ‘No’ específicamente fue algo que recuerdo que mis hermanas aislaron y se convirtió en algo realmente empoderador… Para las mujeres, es una palabra realmente empoderadora. La gente dice: ‘simplemente di no a las drogas’, pero en verdad, ¡puedes decir que no cuando quieras! Es algo realmente poderoso”, reconoció.

En la entrevista, Elizabeth Olsen también habló sobre la salud mental y se sinceró sobre cómo aprendió a lidiar con la ansiedad. “Tuve grandes ataques de pánico durante mucho tiempo. Fue totalmente debilitante. Vivía solo en Nueva York y tenía 22 años”, reveló la actriz que actualmente se encuentra trabajando en la nueva entrega de “Doctor Strange”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el tráiler oficial de “Wandavision”

WandaVision - Tráiler Oficial | Marvel Studios | Disney Plus